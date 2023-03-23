Украина подала запрос в Финляндию на истребители Hornet – СМИ

По данным издания, это следующий шаг после того, как на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин намекнула на возможность передачи Киеву истребителей предыдущего поколения.

Первая партия Hornet будет выведена из эксплуатации финской армии не ранее чем через 2–3 года, их заменят на новые истребители F-35, говорится в статье. Президент республики Саули Нийнисте 22 марта заявила, что контактов с Украиной по поводу истребителей не было.

Издание отмечает, что для передачи потребуется одобрение США, так как Hornet произведены американской компанией.

В письменном ответе на запрос Helsingin Sanomat премьер-министр прямо не подтвердила запрос Украины на трехстороннее обсуждение вопроса об истребителях, но заявила, что Зеленский "поднимал в различных контекстах необходимость получить подтверждение поставки ПВО и истребителей в Украину".

"Я сказала президенту Зеленскому, что мы можем обсудить этот вопрос, но никаких обещаний не было. Я также сообщила, что Финляндия приняла решение о приобретении новых истребителей и что мы можем обсудить использование списанной техники вместе с руководством государства, учитывая наше геополитическое положение", – говорится в ответе премьера Финляндии.

Марин 10 марта посетила Киев и заявила, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.

13 марта, комментируя обсуждение этого вопроса в политических кругах Финляндии, она сказала, что "Финляндия не выработала никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения".