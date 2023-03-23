Украина подала запрос в Финляндию на истребители Hornet – СМИ

По данным издания, это следующий шаг после того, как на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин намекнула на возможность передачи Киеву истребителей предыдущего поколения.
Первая партия Hornet будет выведена из эксплуатации финской армии не ранее чем через 2–3 года, их заменят на новые истребители F-35, говорится в статье. Президент республики Саули Нийнисте 22 марта заявила, что контактов с Украиной по поводу истребителей не было.
Издание отмечает, что для передачи потребуется одобрение США, так как Hornet произведены американской компанией.
В письменном ответе на запрос Helsingin Sanomat премьер-министр прямо не подтвердила запрос Украины на трехстороннее обсуждение вопроса об истребителях, но заявила, что Зеленский "поднимал в различных контекстах необходимость получить подтверждение поставки ПВО и истребителей в Украину".
"Я сказала президенту Зеленскому, что мы можем обсудить этот вопрос, но никаких обещаний не было. Я также сообщила, что Финляндия приняла решение о приобретении новых истребителей и что мы можем обсудить использование списанной техники вместе с руководством государства, учитывая наше геополитическое положение", – говорится в ответе премьера Финляндии.
Марин 10 марта посетила Киев и заявила, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.
13 марта, комментируя обсуждение этого вопроса в политических кругах Финляндии, она сказала, что "Финляндия не выработала никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения".
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни его страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полностью рабочем состоянии. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. Остальные самолеты пока обслуживаются и готовятся к передаче.
17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.