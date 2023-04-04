Зеленский выступил перед американскими губернаторами, призвав штаты восстанавливать конкретные регионы Украины

"Вы знаете, что такое возвращать к жизни свои дома после разрушительного торнадо. Но нам приходится иметь дело с результатами человеческого зла", – сказал губернаторам президент Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал о недавней поездке по деоккупированным регионам Украины. По его словам, военные действия непосредственно затрагивает сейчас около 1200 км по линии разграничения и что это как "расстояние от Вашингтона до Чикаго и обратно".

"Вы все знаете, что такое ремонтировать и возвращать к жизни свои дома после разрушительного торнадо. Вы это делаете, и мы это делаем. Но нам приходится иметь дело с результатами человеческих ударов, человеческого зла, а не природных катаклизмов. И восстановление Украины будет крупнейшим таким экономическим проектом в Европе на памяти нескольких поколений... И я верю, что Америка будет с нами в этой работе", – сказал президент.

Зеленский призвал расширять практику, когда отдельные штаты напрямую сотрудничают с украинскими регионами, упомянув желание Огайо восстанавливать Харьковскую область, Иллинойса – Киевскую, а Миннесота – Черниговскую.

Он также отметил, что Кремль мечтает унизить Америку агрессией во всей Европе, и мечтает расколоть оборонный блок НАТО. Зеленский считает, что Украина может добиться нераспространения войны по всей Европе, уничтожив РФ на своей территории. Но для этого ей нужна помощь Запада оружием и финансами.

"Главное – не потерять время, не утратить этот шанс, и делать это прямо сейчас", – подытожил Зеленский.

В ответном слове губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что члены ассоциации гордятся лидерством Зеленского и мужественной борьбой народ Украины.

"Мы остаемся с вами и гордимся вами. И наша поддержка будет продолжаться столько, сколько это потребуется для того, чтоб победить агрессию России... Хочу заверить вас, что все губернаторы осознают: угроза России – это и экзистенциальная угроза Америке. И мы будем и дальше вам помогать", – сказал он.