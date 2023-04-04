Зеленский выступил перед американскими губернаторами, призвав штаты восстанавливать конкретные регионы Украины

Зеленский рассказал о недавней поездке по деоккупированным регионам Украины. По его словам, военные действия непосредственно затрагивает сейчас около 1200 км по линии разграничения и что это как "расстояние от Вашингтона до Чикаго и обратно".
"Вы все знаете, что такое ремонтировать и возвращать к жизни свои дома после разрушительного торнадо. Вы это делаете, и мы это делаем. Но нам приходится иметь дело с результатами человеческих ударов, человеческого зла, а не природных катаклизмов. И восстановление Украины будет крупнейшим таким экономическим проектом в Европе на памяти нескольких поколений... И я верю, что Америка будет с нами в этой работе", – сказал президент.
Зеленский призвал расширять практику, когда отдельные штаты напрямую сотрудничают с украинскими регионами, упомянув желание Огайо восстанавливать Харьковскую область, Иллинойса – Киевскую, а Миннесота – Черниговскую.
Он также отметил, что Кремль мечтает унизить Америку агрессией во всей Европе, и мечтает расколоть оборонный блок НАТО. Зеленский считает, что Украина может добиться нераспространения войны по всей Европе, уничтожив РФ на своей территории. Но для этого ей нужна помощь Запада оружием и финансами.
"Главное – не потерять время, не утратить этот шанс, и делать это прямо сейчас", – подытожил Зеленский.
В ответном слове губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что члены ассоциации гордятся лидерством Зеленского и мужественной борьбой народ Украины.
"Мы остаемся с вами и гордимся вами. И наша поддержка будет продолжаться столько, сколько это потребуется для того, чтоб победить агрессию России... Хочу заверить вас, что все губернаторы осознают: угроза России – это и экзистенциальная угроза Америке. И мы будем и дальше вам помогать", – сказал он.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.
4 апреля США объявили, что выделяют Украине новый пакет оборонной помощи на $2,6 млрд. Согласно релизу, США предоставляют Украине помощь на $500 тыс. по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона и на $2,1 млрд – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).