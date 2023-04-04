Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на $2,6 млрд. Что в списке?

В новый пакет помощи вошли дополнительные снаряды к HIMARS Фото: ЕРА

Согласно релизу, США предоставляют Украине помощь на $500 тыс. по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона и на $2,1 млрд – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках 35-го "президентского сокращения" запасов Пентагона США предоставят Украине:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные снаряды;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

около 400 гранатометов и 200 тыс. патронов;

11 тактических автомобилей для эвакуации оборудования;

61 автоцистерну для перевозки топлива;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках USAI США решили предоставить Украине:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS;

девять автомобилей с орудиями для противодействия беспилотникам;

10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;

три радара воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм реактивные снаряды для "Градов";

ракетные установки и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;

семь тактических автомобилей для эвакуации оборудования;

восемь топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;

бронированные мостовые системы;

четыре машины материально-технической поддержки;

грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

оборудование защищенной связи;

терминалы и услуги спутниковой связи Satcom;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Объявление о пакете USAI означает начало процесса закупки вооружений из этого списка – по этой программе США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.