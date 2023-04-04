ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на $2,6 млрд. Что в списке?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В новый пакет помощи вошли дополнительные снаряды к HIMARS
В новый пакет помощи вошли дополнительные снаряды к HIMARS
Фото: ЕРА

США выделяют Украине новый пакет оборонной помощи на $2,6 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона 4 апреля.

Согласно релизу, США предоставляют Украине помощь на $500 тыс. по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона и на $2,1 млрд – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). 

В рамках 35-го "президентского сокращения" запасов Пентагона США предоставят Украине: 

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные снаряды;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • около 400 гранатометов и 200 тыс. патронов;
  • 11 тактических автомобилей для эвакуации оборудования;
  • 61 автоцистерну для перевозки топлива;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках USAI США решили предоставить Украине: 

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
  • девять автомобилей с орудиями для противодействия беспилотникам;
  • 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
  • три радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм реактивные снаряды для "Градов";
  • ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • противотанковые системы Javelin;
  • противотанковые ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
  • семь тактических автомобилей для эвакуации оборудования;
  • восемь топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;
  • бронированные мостовые системы;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • оборудование защищенной связи;
  • терминалы и услуги спутниковой связи Satcom;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Объявление о пакете USAI означает начало процесса закупки вооружений из этого списка – по этой программе США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Контекст:

О 34-м пакете помощи по системе "президентского сокращения" США объявили 20 марта, стоимость пакета составила $350 млн

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, военная техника, ПВО, военная помощь, Javelin, ЗРК Patriot, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
Галина ГРИШИНА
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
56-летняя Хайек показала растяжку
56-летняя Хайек показала растяжку
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Галина ГРИШИНА
Названа самая модная стрижка 2023 года
Названа самая модная стрижка 2023 года
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (78190)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (67784)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (49965)
4
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (33505)
5
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (29273)
6
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (28097)
7
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (22264)
8
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (20539)
 
 
 
 