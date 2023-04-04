Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на $2,6 млрд. Что в списке?

Согласно релизу, США предоставляют Украине помощь на $500 тыс. по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона и на $2,1 млрд – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В рамках 35-го "президентского сокращения" запасов Пентагона США предоставят Украине:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- около 400 гранатометов и 200 тыс. патронов;
- 11 тактических автомобилей для эвакуации оборудования;
- 61 автоцистерну для перевозки топлива;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запасные части и другое полевое оборудование.
В рамках USAI США решили предоставить Украине:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
- девять автомобилей с орудиями для противодействия беспилотникам;
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
- три радара воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм реактивные снаряды для "Градов";
- ракетные установки и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
- семь тактических автомобилей для эвакуации оборудования;
- восемь топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;
- бронированные мостовые системы;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- оборудование защищенной связи;
- терминалы и услуги спутниковой связи Satcom;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
Объявление о пакете USAI означает начало процесса закупки вооружений из этого списка – по этой программе США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Контекст:
О 34-м пакете помощи по системе "президентского сокращения" США объявили 20 марта, стоимость пакета составила $350 млн.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.