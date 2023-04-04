"Мне стыдно". Вице-канцлер Германии считает, что Берлин слишком поздно поменял позицию по поставкам оружия Украине

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, видео опубликовано в Instagram главы Украинского государства.
Зеленский высказал мнение, что визит Хабека – мощный сигнал поддержки. Вице-канцлер ФРГ, реагируя на его слова, вспомнил о своем приезде в Украину в 2021 году.
"Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. К тому времени мы начали в Германии дебаты о том, что должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать. Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени, и было слишком поздно. Я знаю это. Я думаю, не все немецкие политики сказали бы то же самое, но мне очень стыдно", – сказал он.
По словам Хабека, частью его работы в 2022 году было предоставление Украине помощи оружием "как можно быстрее и в максимальном количестве". Кроме его министерства, за вопросы поставок оружия отвечают оборонное ведомство ФРГ и МИД, уточнил Хабек.
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Сопредседатель партии "Союз 90 / Зеленые" Хабек приезжал в Украину в мае 2021 года. Он посетил Донбасс и встретился с Зеленским, а после поездки заявил, что Германии "стоит пересмотреть принципиальное "нет" в вопросе предоставления военной помощи Киеву. Тогдашнее правительство, возглавляемое Ангелой Меркель, не поддержало его.
В конце года Меркель покинула должность, канцлером стал Олаф Шольц, а Хабек и Анналена Бербок, которая вместе с ним возглавляла "Союз 90 / Зеленые", вошли в состав нового правительства (Бербок возглавила МИД).
Хабек 3 апреля совершил первый с начала полномасштабной войны России визит в Украину. Он встретился в Зеленским в Черниговской области.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять в Украину вооружение, в том числе тяжелую технику.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии танки Leopard 2, противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
По информации МИД страны на конец марта 2023 года, Германия выделила Украине более €14,2 млрд помощи.