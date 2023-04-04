"Мне стыдно". Вице-канцлер Германии считает, что Берлин слишком поздно поменял позицию по поставкам оружия Украине

Хабек: Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, видео опубликовано в Instagram главы Украинского государства.

Зеленский высказал мнение, что визит Хабека – мощный сигнал поддержки. Вице-канцлер ФРГ, реагируя на его слова, вспомнил о своем приезде в Украину в 2021 году.

"Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. К тому времени мы начали в Германии дебаты о том, что должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать. Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени, и было слишком поздно. Я знаю это. Я думаю, не все немецкие политики сказали бы то же самое, но мне очень стыдно", – сказал он.

По словам Хабека, частью его работы в 2022 году было предоставление Украине помощи оружием "как можно быстрее и в максимальном количестве". Кроме его министерства, за вопросы поставок оружия отвечают оборонное ведомство ФРГ и МИД, уточнил Хабек.

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Сопредседатель партии "Союз 90 / Зеленые" Хабек приезжал в Украину в мае 2021 года. Он посетил Донбасс и встретился с Зеленским, а после поездки заявил, что Германии "стоит пересмотреть принципиальное "нет" в вопросе предоставления военной помощи Киеву. Тогдашнее правительство, возглавляемое Ангелой Меркель, не поддержало его.

В конце года Меркель покинула должность, канцлером стал Олаф Шольц, а Хабек и Анналена Бербок, которая вместе с ним возглавляла "Союз 90 / Зеленые", вошли в состав нового правительства (Бербок возглавила МИД).