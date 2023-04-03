Зеленский о контрнаступлении: Россияне, еще есть время уйти, иначе – уничтожим

Он не назвал точных сроков начала весеннего наступления, но заявил, то Вооруженные силы Украины "готовы к совершенно конкретным вещам".

"Мы готовимся быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим", – подчеркнул президент.

Ранее агенство сообщало, что Зеленский в Ягодном встретился с местными жителями. Во время оккупации россияне 27 дней держали большую часть села в "подвале смерти" местной школы, в том числе детей.

"Около 400 человек жили в Ягодном до оккупации, и около 370 из них побывали в этом подвале. Местные жители – и взрослые, и дети – прошли здесь пытки. Я очень благодарю их за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла РФ, российские военные вместе с их руководством, с их президентом", – сказал глава государства.

Вместе с ним в Ягодном побывали вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который утром приехал в Украину с делегацией немецких бизнесменов, а также посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Очень важно, что здесь вместе с нами наши партнеры, которые сами все видят. Очень важно видеть, что происходило в таких подвалах, чтобы понимать, помогать Украине... Могу добавить только одно: всего этого могу пожелать президенту России – провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета", – добавил Зеленский.

Он также опубликовал видео, на котором местные жители показывают подвал школы и рассказывают, как пережили дни плена.