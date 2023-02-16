Журнал Time разместил на обложке нового номера фото из украинского села, где оккупанты почти месяц держали в подвале более 360 человек

Обложку издание опубликовало в Twitter 15 февраля. В статье с рассказом об оккупации Ягодного указано, что снимок сделала жительница села Ольга Меняйло 31 марта — в последние часы, которые жители провели в подвале местной школы.

Inside the basement where an entire Ukrainian village spent a harrowing month in captivity https://t.co/jGbQU3kr2q pic.twitter.com/K28ZWnqteU — TIME (@TIME) February 15, 2023

В Ягодное оккупанты вошли через неделю после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Россияне согнали жителей в подвал местной школы и держали их там до своего ухода 30 марта, говорится в статье.

В подвале находилось 367 человек, среди них 70 детей. Помещение было около 170 м2, людям приходилось спать сидя. Продуктов давали мало и часто с плесенью, воду они добывали сами. В подвале не было вентиляции. В туалет выпускали только днем. Люди сравнивают свое нахождение там с концлагерем, пишет издание.

В подвале за это время умерло 10 человек, но оккупанты не разрешали сразу хоронить их тела, а когда разрешили, то дали на это только два часа и затем открыли огонь по людям, которые проводили похороны, говорится в статье.

Лишь спустя почти месяц, после ухода россиян, жители Ягодного смогли выбраться из подвала. Солдаты оставили на стенах школы рисунки, в том числе пометку "55 бр." — 55-я отдельная мотострелковая бригада из Республики Тыва, пишет Time.