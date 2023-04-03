ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киев впервые за год тайно приехал вице-канцлер Германии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Темой переговоров Хабека с украинскими властями будет восстановление разрушенной войной инфраструктуры
Темой переговоров Хабека с украинскими властями будет восстановление разрушенной войной инфраструктуры
Фото: dw.com

Вице-канцлер, глава министерства экономики и энергетики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с не объявленным ранее визитом. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства 3 апреля пишет Sky news.

Заместитель Олафа Шольца впервые приехал в Украину с начала полномасштабной агрессии России, говорится в сообщении.

Хабек приехал на поезде утром в понедельник и намерен обсудить с украинскими властями восстановление разрушенной войной инфраструктуры, информирует Spiegel.

"Федеральный министр экономики посетил Украину с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса. Визит должен дать стране надежду на восстановление после войны", –  отмечает издание.

DW добавляет, что Хабека сопровождает президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм, который назвал поездку "сигналом для украинцев о том, что немецкая промышленность также поддерживает их".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

29 марта бюджетный комитет правительства Германии одобрил выделение Украине дополнительной помощи на сумму €12 млрд. В них входит €3,2 млрд, которые поступят в 2023 году, а также кредитные линии на сумму около €8,8 млрд, которые будут предоставлены с 2024-го по 2032 год. Всего, по данным МИД страны, Германия выделила Украине более €14,2 млрд помощи.

Теги: Киев, Германия, Украина, визит, инфраструктура, Роберт Хабек, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
Галина ГРИШИНА
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам G
Дмитрий ГОРДОН
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
Умер известный актер Гетманский. Причиной стала болезнь
Умер известный актер Гетманский. Причиной стала болезнь
"Могут осудить". Саливанчук примерила пиджак с бахромой на кружевной лиф и рассказала, что такое сексуальность. Видео
"Могут осудить". Саливанчук примерила пиджак с бахромой на кружевной лиф и рассказала, что такое сексуальность. Видео
Галина ГРИШИНА
Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании
Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании
Галина ГРИШИНА
"Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна". Ученые из Израиля выяснили, что растения могут говорить
"Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна". Ученые из Израиля выяснили, что растения могут говорить
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (188029)
2
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (148871)
3
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (136552)
4
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (76123)
5
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (60405)
6
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы (44457)
7
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото (39677)
8
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина (37735)
 
 
 
 