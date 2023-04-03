В Киев впервые за год тайно приехал вице-канцлер Германии

Заместитель Олафа Шольца впервые приехал в Украину с начала полномасштабной агрессии России, говорится в сообщении.

Хабек приехал на поезде утром в понедельник и намерен обсудить с украинскими властями восстановление разрушенной войной инфраструктуры, информирует Spiegel.

"Федеральный министр экономики посетил Украину с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса. Визит должен дать стране надежду на восстановление после войны", – отмечает издание.

DW добавляет, что Хабека сопровождает президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм, который назвал поездку "сигналом для украинцев о том, что немецкая промышленность также поддерживает их".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

29 марта бюджетный комитет правительства Германии одобрил выделение Украине дополнительной помощи на сумму €12 млрд. В них входит €3,2 млрд, которые поступят в 2023 году, а также кредитные линии на сумму около €8,8 млрд, которые будут предоставлены с 2024-го по 2032 год. Всего, по данным МИД страны, Германия выделила Украине более €14,2 млрд помощи.