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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия одобрила выделение Украине €12 млрд помощи

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Германия одобрила дополнительную помощь для Украины
Германия одобрила дополнительную помощь для Украины
Фото: pixabay.com

Бюджетный комитет правительства Германии одобрил выделение Украине дополнительной помощи на сумму €12 млрд. Об этом сообщает Reuters 29 марта.

Дополнительные расходы были запрошены министерством обороны и министерством иностранных дел. В них входит €3,2 млрд, которые поступят в 2023 году, а также кредитные линии на сумму около €8,8 млрд, которые будут предоставлены с 2024-го по 2032 год.

В комитете отметили, что на эти деньги Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке Германии.

Всего, по данным МИД страны, Германия выделила Украине более €14,2 млрд помощи.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Министр обороны Германии Борис Писториус 20 января анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд.

27 марта канцлер Германии Олаф Шольц и бундесвер заявили, что в Украину прибыли предоставленные Германией танки Leopard 2.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Германия, вооружение, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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