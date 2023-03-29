Германия одобрила выделение Украине €12 млрд помощи

Дополнительные расходы были запрошены министерством обороны и министерством иностранных дел. В них входит €3,2 млрд, которые поступят в 2023 году, а также кредитные линии на сумму около €8,8 млрд, которые будут предоставлены с 2024-го по 2032 год.
В комитете отметили, что на эти деньги Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке Германии.
Всего, по данным МИД страны, Германия выделила Украине более €14,2 млрд помощи.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Министр обороны Германии Борис Писториус 20 января анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд.
27 марта канцлер Германии Олаф Шольц и бундесвер заявили, что в Украину прибыли предоставленные Германией танки Leopard 2.