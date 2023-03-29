Германия одобрила выделение Украине €12 млрд помощи

Дополнительные расходы были запрошены министерством обороны и министерством иностранных дел. В них входит €3,2 млрд, которые поступят в 2023 году, а также кредитные линии на сумму около €8,8 млрд, которые будут предоставлены с 2024-го по 2032 год.

В комитете отметили, что на эти деньги Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке Германии.

Всего, по данным МИД страны, Германия выделила Украине более €14,2 млрд помощи.