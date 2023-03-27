Германии следует увеличить производительность военной индустрии для помощи Украине – депутат Бундестага

"Когда началась война, медлительность нашего правительства не была релевантна тем нуждам, которые были у Украины, и необходимой быстроте их решения и была вызвана необходимостью убедить людей, которые опасались реакции России, в необходимости оказания такой помощи", – сказал он.

Немецкий политик считает, что причиной этому "также была активная работа РФ по дезинформации немецкой общественности о ядерной угрозе".

"Но в целом это нехватка лидерства. Если бы канцлер [Германии Олаф Шольц] сам был уверен в необходимости таких действий по помощи Украине и действовал решительно, люди бы пошли за лидером и он бы заполучил необходимую общественную поддержку", – объяснил Уинклер.

По его мнению, Германии следует менять стратегию.

"Мы говорим о решительной трансформации стратегии военной помощи Германии Украине на долгосрочную, в условиях текущего характера войны. Сегодня эта решительность нужна в вопросе увеличения производительности военной индустрии, в расширении ее возможностей. Представителям индустрии нужно получить контракты и обязательства. И тут я считаю, что мы потеряли очень много времени. При правильном подходе такая политика и все необходимое у немецкого ВПК могло быть в марте прошлого года. Вместо этого мы не готовы даже сейчас, не имеем достаточной производительности для оказания военной помощи Украине непрерывно в условиях войны на истощение", – отметил Уинклер.

"Ключевым вопросом" он назвал боеприпасы, а также оценил работу военно-промышленного комплекса (ВПК) ФРГ.

"Имеющихся мощностей недостаточно, это серьезный вызов, который необходимо решать. Более того, этот вопрос не будет закрыт с завершением войны. Когда закончится война – нам будет нужно еще больше вооружений, нужно усиление наших вооруженных сил. Поэтому наращивание возможностей ВПК сегодня – это не только о помощи Украине, это также о нашей национальной безопасности", – заявил Уинклер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)