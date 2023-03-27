Германии следует увеличить производительность военной индустрии для помощи Украине – депутат Бундестага

"Когда началась война, медлительность нашего правительства не была релевантна тем нуждам, которые были у Украины, и необходимой быстроте их решения и была вызвана необходимостью убедить людей, которые опасались реакции России, в необходимости оказания такой помощи", – сказал он.
Немецкий политик считает, что причиной этому "также была активная работа РФ по дезинформации немецкой общественности о ядерной угрозе".
"Но в целом это нехватка лидерства. Если бы канцлер [Германии Олаф Шольц] сам был уверен в необходимости таких действий по помощи Украине и действовал решительно, люди бы пошли за лидером и он бы заполучил необходимую общественную поддержку", – объяснил Уинклер.
По его мнению, Германии следует менять стратегию.
"Мы говорим о решительной трансформации стратегии военной помощи Германии Украине на долгосрочную, в условиях текущего характера войны. Сегодня эта решительность нужна в вопросе увеличения производительности военной индустрии, в расширении ее возможностей. Представителям индустрии нужно получить контракты и обязательства. И тут я считаю, что мы потеряли очень много времени. При правильном подходе такая политика и все необходимое у немецкого ВПК могло быть в марте прошлого года. Вместо этого мы не готовы даже сейчас, не имеем достаточной производительности для оказания военной помощи Украине непрерывно в условиях войны на истощение", – отметил Уинклер.
"Ключевым вопросом" он назвал боеприпасы, а также оценил работу военно-промышленного комплекса (ВПК) ФРГ.
"Имеющихся мощностей недостаточно, это серьезный вызов, который необходимо решать. Более того, этот вопрос не будет закрыт с завершением войны. Когда закончится война – нам будет нужно еще больше вооружений, нужно усиление наших вооруженных сил. Поэтому наращивание возможностей ВПК сегодня – это не только о помощи Украине, это также о нашей национальной безопасности", – заявил Уинклер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Кроме того, Германия намерена передать Украине танки Leopard.
1 марта 2023 года Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.