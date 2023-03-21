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Германия отправила Украине первые БМП Marder – минобороны

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Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder
Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder
Фото: bundeswehr.de (иллюстративное)

ФРГ отправила Украине первые боевые машины пехоты Marder.

Об этом 20 марта в Брюсселе сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, его цитирует CNN.

По словам Писториуса, обещанные Украине БМП Marder уже направляются в Украину. При этом он не указал сроков доставки бронемашин.

О решении ФРГ поставить Украине БМП Marder стало известно по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.

В правительстве ФРГ заявили 6 января, что Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder

Украинские военные проходили восьминедельное обучение на БМП Marder в ФРГ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Кроме того, Германия планирует передать Украине танки Leopard.

Теги: Германия, Украина, военные, ФРГ, военная помощь, бронетехника, война России против Украины, БМП, военнослужащий, Борис Писториус
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