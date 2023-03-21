Германия отправила Украине первые БМП Marder – минобороны

Об этом 20 марта в Брюсселе сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, его цитирует CNN.
По словам Писториуса, обещанные Украине БМП Marder уже направляются в Украину. При этом он не указал сроков доставки бронемашин.
О решении ФРГ поставить Украине БМП Marder стало известно по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.
В правительстве ФРГ заявили 6 января, что Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder.
Украинские военные проходили восьминедельное обучение на БМП Marder в ФРГ.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Кроме того, Германия планирует передать Украине танки Leopard.