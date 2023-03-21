Германия отправила Украине первые БМП Marder – минобороны

Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder Фото: bundeswehr.de (иллюстративное)

Об этом 20 марта в Брюсселе сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, его цитирует CNN.

По словам Писториуса, обещанные Украине БМП Marder уже направляются в Украину. При этом он не указал сроков доставки бронемашин.

О решении ФРГ поставить Украине БМП Marder стало известно по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.

В правительстве ФРГ заявили 6 января, что Германия до конца первого квартала 2023 года планирует отправить в Украину около 40 единиц Marder.

Украинские военные проходили восьминедельное обучение на БМП Marder в ФРГ.