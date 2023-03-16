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Украина получила от Германии высокоточные боеприпасы и ракеты к РСЗО MARS II, готовятся к передаче или уже в процессе ракеты к IRIS-T

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Германия передаст Украине ракеты к системам ПВО IRIS-T, отмечается на сайте правительства ФРГ
Германия передаст Украине ракеты к системам ПВО IRIS-T, отмечается на сайте правительства ФРГ
Фото: armyinform.com.ua (архив)

Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В нее, в частности, вошли артснаряды, высокоточные боеприпасы и ракеты к РСЗО MARS II.

Об этом 15 марта сообщается на сайте Федерального правительства Германии.

Согласно опубликованным данным, ФРГ передала Украине:

  • 500 пистолетов SFP9;
  • два ангарных тента;
  • 5000 снарядов калибра 155 мм;
  • 155-мм высокоточные боеприпасы;
  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
  • два автопогрузчика;
  • 25 генераторов;
  • четыре мобильные антенно-мачтовые системы.

Кроме того, готовятся к передаче Украине или уже в процессе:

  • 5330 снарядов калибра 155 мм;
  • ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 16 марта в Бундестаге, что Германия поможет Украине с бесперебойными поставками боеприпасов, его цитирует Der Spiegel.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Кроме того, Германия планирует передать Украине танки Leopard.

Теги: Германия, Украина, правительство, ФРГ, вооружение, ПВО, военная помощь, РСЗО, Бундестаг, война России против Украины, ракеты, Олаф Шольц, канцлер, генератор
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