Украина получила от Германии высокоточные боеприпасы и ракеты к РСЗО MARS II, готовятся к передаче или уже в процессе ракеты к IRIS-T

Об этом 15 марта сообщается на сайте Федерального правительства Германии.
Согласно опубликованным данным, ФРГ передала Украине:
Кроме того, готовятся к передаче Украине или уже в процессе:
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 16 марта в Бундестаге, что Германия поможет Украине с бесперебойными поставками боеприпасов, его цитирует Der Spiegel.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Кроме того, Германия планирует передать Украине танки Leopard.