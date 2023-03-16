Украина получила от Германии высокоточные боеприпасы и ракеты к РСЗО MARS II, готовятся к передаче или уже в процессе ракеты к IRIS-T

Германия передаст Украине ракеты к системам ПВО IRIS-T, отмечается на сайте правительства ФРГ Фото: armyinform.com.ua (архив)

Об этом 15 марта сообщается на сайте Федерального правительства Германии.

Согласно опубликованным данным, ФРГ передала Украине:

500 пистолетов SFP9;

два ангарных тента;

5000 снарядов калибра 155 мм;

155-мм высокоточные боеприпасы;

боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;

два автопогрузчика;

25 генераторов;

четыре мобильные антенно-мачтовые системы.

Кроме того, готовятся к передаче Украине или уже в процессе:

5330 снарядов калибра 155 мм;

ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 16 марта в Бундестаге, что Германия поможет Украине с бесперебойными поставками боеприпасов, его цитирует Der Spiegel.