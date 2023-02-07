Россия пыталась разделить НАТО и Евросоюз в вопросе поддержки Украины – депутат Бундестага

"Попытки разделить НАТО и повлиять на Альянс, попытки разделить ЕС – это часть стратегии российской гибридной войны. Я убежден, что один из ключевых просчетов Путина при вторжении в Украину состоял как раз в убежденности, что мы не встанем в единстве, поддерживая Украину. Мы сделали это – и НАТО, и ЕС", – сказал он.
Немецкий парламентарий выразил уверенность, что для эффективного противодействия российским гибридным угрозам Украине следует скооперироваться с Альянсом.
"Возьмем сферу кибербезопасности, Германия и наш уровень подготовки приветствуют помощь, к примеру, стран Балтии, у которых высокий уровень противодействия такому типу угроз. Безусловно, нам необходимо кооперировать усилия в этой сфере – противодействия гибридным угрозам", – объяснил Уинклер.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении России в Украину. При этом российские войска находились на украинской территории с 2014 года, оккупировав Крым и часть Донбасса.
Страны НАТО и Евросоюза поддержали Украину, предоставляя как финансовую помощь, так и оборонную, а также вводя против России санкции.