Россия пыталась разделить НАТО и Евросоюз в вопросе поддержки Украины – депутат Бундестага

"Попытки разделить НАТО и повлиять на Альянс, попытки разделить ЕС – это часть стратегии российской гибридной войны. Я убежден, что один из ключевых просчетов Путина при вторжении в Украину состоял как раз в убежденности, что мы не встанем в единстве, поддерживая Украину. Мы сделали это – и НАТО, и ЕС", – сказал он.

Немецкий парламентарий выразил уверенность, что для эффективного противодействия российским гибридным угрозам Украине следует скооперироваться с Альянсом.

"Возьмем сферу кибербезопасности, Германия и наш уровень подготовки приветствуют помощь, к примеру, стран Балтии, у которых высокий уровень противодействия такому типу угроз. Безусловно, нам необходимо кооперировать усилия в этой сфере – противодействия гибридным угрозам", – объяснил Уинклер.