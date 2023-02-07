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Россия пыталась разделить НАТО и Евросоюз в вопросе поддержки Украины – депутат Бундестага

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Винклер (на фото) считает, что Путин просчитался
Винклер (на фото) считает, что Путин просчитался
Фото: Tobias Winkler / Facebook

Президент России Владимир Путин просчитался, надеясь, что вторжение РФ в Украину повлияет на сплоченность стран НАТО и Европейского союза. Такое мнение выразил 6 февраля изданию Guildhall депутат Бундестага, член комитета по вопросам Европейского союза Тобиас Уинклер.

"Попытки разделить НАТО и повлиять на Альянс, попытки разделить ЕС – это часть стратегии российской гибридной войны. Я убежден, что один из ключевых просчетов Путина при вторжении в Украину состоял как раз в убежденности, что мы не встанем в единстве, поддерживая Украину. Мы сделали это – и НАТО, и ЕС", – сказал он.

Немецкий парламентарий выразил уверенность, что для эффективного противодействия российским гибридным угрозам Украине следует скооперироваться с Альянсом.

"Возьмем сферу кибербезопасности, Германия и наш уровень подготовки приветствуют помощь, к примеру, стран Балтии, у которых высокий уровень противодействия такому типу угроз. Безусловно, нам необходимо кооперировать усилия в этой сфере – противодействия гибридным угрозам", – объяснил Уинклер.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении России в Украину. При этом российские войска находились на украинской территории с 2014 года, оккупировав Крым и часть Донбасса.

Страны НАТО и Евросоюза поддержали Украину, предоставляя как финансовую помощь, так и оборонную, а также вводя против России санкции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, НАТО, депутаты, вторжение, Бундестаг, Евросоюз, кибербезопасность
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