Нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями – глава оборонного комитета Бундестага

Штрак-Циммерманн высказалась против заявления Шольца о сотрудничестве с РФ Фото: EPA

Политика удивили слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что, если война закончится, у России есть перспективы для возвращения экономического сотрудничества.

"Думаю, что это совершенно нереально. Эта Россия вышла из сообщества гуманитарных государств. Владимир Путин — военный преступник, террорист, массовый убийца. Значительное количество россиян поддерживает курс Путина и войну против соседней страны. Многие российские солдаты, которые каждый день убивают, сжигают, пытают и насилуют, также несут ответственность за эту войну. Свободных, нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями", – сказала она.

По словам Штрак-Циммерманн, налаживанием отношений будут заниматься уже следующие поколения.

"Политическая система в России полностью выродилась и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений будет, если Россия изменится, снова начать говорить друг с другом", – отметила она.

12 декабря на праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений Шольц пообещал России вернуться к экономическому сотрудничеству, если война в Украине закончится. Он заявил, что Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны. Поэтому важно подготовиться к этому моменту, цитирует его RND.