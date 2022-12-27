Нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями – глава оборонного комитета Бундестага

Политика удивили слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что, если война закончится, у России есть перспективы для возвращения экономического сотрудничества.
"Думаю, что это совершенно нереально. Эта Россия вышла из сообщества гуманитарных государств. Владимир Путин — военный преступник, террорист, массовый убийца. Значительное количество россиян поддерживает курс Путина и войну против соседней страны. Многие российские солдаты, которые каждый день убивают, сжигают, пытают и насилуют, также несут ответственность за эту войну. Свободных, нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями", – сказала она.
По словам Штрак-Циммерманн, налаживанием отношений будут заниматься уже следующие поколения.
"Политическая система в России полностью выродилась и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений будет, если Россия изменится, снова начать говорить друг с другом", – отметила она.
12 декабря на праздновании 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений Шольц пообещал России вернуться к экономическому сотрудничеству, если война в Украине закончится. Он заявил, что Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте даже после окончания войны. Поэтому важно подготовиться к этому моменту, цитирует его RND.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
7 декабря Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.
Шольц 16 декабря заявил, что для завершения российской войны против Украины с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить.