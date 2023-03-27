"Обещали – сделали". Шольц и бундесвер подтвердили, что танки Leopard 2 прибыли в Украину

"Мы сделали то, что было объявлено", – сказал канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, комментируя сообщения СМИ о доставке в Украину 18 танков Leopard 2.
Отмечается, что как и в случае с другими системами вооружения, правительственные учреждения ФРГ не раскрывали информацию о транспортировке танков по соображениям секретности и безопасности.
Также информацию об отправке танков подтвердила в Twitter пресс-служба бундесвера.
"Обещали – сделали: 18 боевых танков Leopard 2A6, а также боеприпасы и запасные части к ним прибыли сегодня в Украину", – говорится в сообщении.
Versprochen - Geliefert:— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) March 27, 2023
18 #Leopard 2 A6 #Kampfpanzer plus Munition und Ersatzteilpakete sind heute in der #Ukraine angekommen. #StandWithUkraine pic.twitter.com/qTufPZHL9T
Ранее днем 27 марта немецкое издание Spiegel сообщило о состоявшейся поставке Leopard 2 в Украину со ссылкой на свои источники. Также, по данным издания, в Украине находятся уже около 40 немецких боевых машин пехоты Marder.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Часть из них уже прибыла в Украину.
Кроме Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США. Министр обороны Украины Алексей Резников 27 марта показал первый прибывший в Украину Challenger 2.