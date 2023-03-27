"Обещали – сделали". Шольц и бундесвер подтвердили, что танки Leopard 2 прибыли в Украину

Шольц подтвердил, что немецкие танки Leopard уже отправлены в Украину Фото: EPA

"Мы сделали то, что было объявлено", – сказал канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, комментируя сообщения СМИ о доставке в Украину 18 танков Leopard 2.

Отмечается, что как и в случае с другими системами вооружения, правительственные учреждения ФРГ не раскрывали информацию о транспортировке танков по соображениям секретности и безопасности.

Также информацию об отправке танков подтвердила в Twitter пресс-служба бундесвера.

"Обещали – сделали: 18 боевых танков Leopard 2A6, а также боеприпасы и запасные части к ним прибыли сегодня в Украину", – говорится в сообщении.

Ранее днем 27 марта немецкое издание Spiegel сообщило о состоявшейся поставке Leopard 2 в Украину со ссылкой на свои источники. Также, по данным издания, в Украине находятся уже около 40 немецких боевых машин пехоты Marder.