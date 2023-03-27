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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников показал первый Challenger 2, полученный Украиной от Великобритании. Фото

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Резников остался доволен результатами тест-драйва новой западной военной техники
Резников остался доволен результатами тест-драйва новой западной военной техники
Фото: Резніков Олексій / Twitter (иллюстративное)

Британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты Marder уже находятся в распоряжении десантно-штурмовых войск Украины. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 27 марта в Facebook.

"Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом (Майком) Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях", – отметил Резников, опубликовав фото на фоне образцов западной техники..

Он выразил уверенность, что новая техника составит хорошую компанию "своим собратьям" на поле боя, а ее преимущества благодаря украинским военным ощутят на себе российские оккупанты.

"Кстати, после личного "пилотирования" Challenger как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет [чувствовать себя на трассе] в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье", –.отметил глава минобороны Украины.

Министр пообещал, что Украина освободит все свои города и выйдет на границы 1991 года.

"Итак, в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется. А к "боевым кошкам" [немецким танкам Leopard] присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", – резюмировал Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0PhYSdSJxQnWgrj2TNZpkz7bCwtYMtYgH6yb39Gy5QrJ5r5QvyYZAnBPsTQggyZwkl

Контекст:

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры. 

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.

27 марта из Великобритании на родину вернулись украинские танкисты, осваивавшие эксплуатацию Challenger 2.

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