Резников показал первый Challenger 2, полученный Украиной от Великобритании. Фото

"Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом (Майком) Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях", – отметил Резников, опубликовав фото на фоне образцов западной техники..
Он выразил уверенность, что новая техника составит хорошую компанию "своим собратьям" на поле боя, а ее преимущества благодаря украинским военным ощутят на себе российские оккупанты.
"Кстати, после личного "пилотирования" Challenger как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет [чувствовать себя на трассе] в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье", –.отметил глава минобороны Украины.
Министр пообещал, что Украина освободит все свои города и выйдет на границы 1991 года.
"Итак, в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется. А к "боевым кошкам" [немецким танкам Leopard] присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", – резюмировал Резников.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры.
4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.
27 марта из Великобритании на родину вернулись украинские танкисты, осваивавшие эксплуатацию Challenger 2.