Резников показал первый Challenger 2, полученный Украиной от Великобритании. Фото

"Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом (Майком) Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях", – отметил Резников, опубликовав фото на фоне образцов западной техники..

Он выразил уверенность, что новая техника составит хорошую компанию "своим собратьям" на поле боя, а ее преимущества благодаря украинским военным ощутят на себе российские оккупанты.

"Кстати, после личного "пилотирования" Challenger как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет [чувствовать себя на трассе] в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье", –.отметил глава минобороны Украины.

Министр пообещал, что Украина освободит все свои города и выйдет на границы 1991 года.

"Итак, в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется. А к "боевым кошкам" [немецким танкам Leopard] присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", – резюмировал Резников.