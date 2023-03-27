Украинские танкисты вернулись с учений в Великобритании

В течение нескольких недель британские военные инструктировали военнослужащих ВСУ по эксплуатации танков Challenger 2, которые Великобритания передаст Украине.

The Guardian отмечает, что украинские экипажи и британские танки должны быть на позициях к началу весеннего контрнаступления ВСУ.

О том, что украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2, британское минобороны сообщало 29 января.

Контекст:

Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры.

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.