ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Abrams, Leopard и Challenger должны бояться". Резников отреагировал на заявления российских пропагандистов о "танковой дивизии из Т-34"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников высмеял заявления пропагандистов о снятии танков Т-34 с постаментов для формирования "танковой дивизии"
Резников высмеял заявления пропагандистов о снятии танков Т-34 с постаментов для формирования "танковой дивизии"
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на заявления роccийcких пропагандистов о танках Т-54 и Т-34.

В эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева обсуждалась расконсервация РФ танков Т-54, один из спикеров заявил: "Ролик появился в интернете, что эшелон танков Т-54/55 движется в каком-то направлении. И очень неуместны шутки, что будем скоро 34-е снимать с постаментов. Понадобится – будем. Мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, а у нас еще этот задел".

"После того как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с пьедесталов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь, должно быть, сильно напуганы", – написал министр в Twitter.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) 22 марта сообщила, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55. Первые модификации Т-54 были приняты на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 – в 1958-м. В CIT подчеркнули, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

Контекст:

Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армией в 1954 году. Об этом заявил 15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 22 марта, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 3557 российских танков. 16 марта сообщалось, что среди уничтоженных – как минимум 15 передовых российских танков Т-90М.

Теги: Россия, Украина, танки, Алексей Резников, Владимир Соловьев, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
  "Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
Галина ГРИШИНА
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Галина ГРИШИНА
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
Галина ГРИШИНА
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (128657)
2
Мишина снялась в миниатюрном нижнем белье (98650)
3
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (73312)
4
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (57201)
5
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (52362)
6
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения (50150)
7
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (47169)
8
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (36473)
 
 
 
 