"Abrams, Leopard и Challenger должны бояться". Резников отреагировал на заявления российских пропагандистов о "танковой дивизии из Т-34"

В эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева обсуждалась расконсервация РФ танков Т-54, один из спикеров заявил: "Ролик появился в интернете, что эшелон танков Т-54/55 движется в каком-то направлении. И очень неуместны шутки, что будем скоро 34-е снимать с постаментов. Понадобится – будем. Мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, а у нас еще этот задел".

"После того как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с пьедесталов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь, должно быть, сильно напуганы", – написал министр в Twitter.

After russia began deconserving its T-54 tanks manufactured in late 1940s, they also decided to create a division of WWII era T-34s. The plan is to take them down from pedestals in towns and cities across the country.

Abramses, Leopards and Challengers must be really scared now… pic.twitter.com/keo0j9Oqu0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 25, 2023

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) 22 марта сообщила, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55. Первые модификации Т-54 были приняты на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 – в 1958-м. В CIT подчеркнули, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.