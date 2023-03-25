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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине будет проще уничтожать устаревшие российские танки. Но это не значит, что они не могут стрелять – ГУР МО

Старые Т-54 и Т-55 давно превратились в музейные экспонаты, но теперь РФ снимает их с хранения и отправляет на войну в Украине
Старые Т-54 и Т-55 давно превратились в музейные экспонаты, но теперь РФ снимает их с хранения и отправляет на войну в Украине
Фото: .wikipedia.org

Расконсервация российской армией старых танков т-54/55 советского образца – не новость для украинских военных. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 23 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Что касается Т-54/55, это не новая информация. Даже роспропаганда сообщала о массовом расконсервировании старой техники. Правда, мы видели на последних кадрах просто устаревшие танки, то раньше пропагандисты показывали хотя бы попытки ее модернизировать. Сейчас мы не видим даже этого", – обратил внимание Юсов.

По его словам, у россиян есть проблемы не только с изготовлением новой техники, но даже с модернизацией устаревшей.

"К оккупантам в Украину идет устаревшая техника, но ее много и то, что танк старый, не означает, что он не может стрелять. Но ВСУ будет проще ее уничтожать с помощью современного вооружения", – резюмировал представитель ГУР МО.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) 22 марта сообщила, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55. Первые модификации Т-54 были приняты на вооружения Советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 – в 1958-м. В CIT подчеркнули, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые, раньше с хранения массово снимались


Контекст:

Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году. Об этом заявил 15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 22 марта, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 3557 российских танков. 16 марта сообщалось, что среди уничтоженных – как минимум 15 передовых российских танков Т-90М.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году.

Теги: Россия, Украина, оккупация, танки, вооружение, военная техника, разведка, Андрей Юсов, армия РФ, бронетехника, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, Conflict Intelligence Team, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, военная разведка
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