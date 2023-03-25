Украине будет проще уничтожать устаревшие российские танки. Но это не значит, что они не могут стрелять – ГУР МО

"Что касается Т-54/55, это не новая информация. Даже роспропаганда сообщала о массовом расконсервировании старой техники. Правда, мы видели на последних кадрах просто устаревшие танки, то раньше пропагандисты показывали хотя бы попытки ее модернизировать. Сейчас мы не видим даже этого", – обратил внимание Юсов.
По его словам, у россиян есть проблемы не только с изготовлением новой техники, но даже с модернизацией устаревшей.
"К оккупантам в Украину идет устаревшая техника, но ее много и то, что танк старый, не означает, что он не может стрелять. Но ВСУ будет проще ее уничтожать с помощью современного вооружения", – резюмировал представитель ГУР МО.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) 22 марта сообщила, что на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55. Первые модификации Т-54 были приняты на вооружения Советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 – в 1958-м. В CIT подчеркнули, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые, раньше с хранения массово снимались
Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.
С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году. Об этом заявил 15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 22 марта, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 3557 российских танков. 16 марта сообщалось, что среди уничтоженных – как минимум 15 передовых российских танков Т-90М.
С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году.