Россия переоснащает военные подразделения танками 60-летней давности – британская разведка

Существует реальная возможность того, что даже части 1-й гвардейской танковой армии (1-я ГТА), предположительно главного танкового соединения России, будут переоснащены Т-62, чтобы компенсировать прежние потери, говорится в сообщении.

Ранее 1-я ГТА должна была получить танки нового поколения Т-14 "Армата" 2021 года.

В последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые принятые на вооружение в 1954 году, также впервые были идентифицированы в Украине.

С лета 2022 года примерно 800 танков Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.

Тем не менее оба этих устаревших типа транспортных средств будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, в том числе отсутствие современной взрывоопасной реактивной брони, отмечают в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 March 2023



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