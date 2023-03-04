Концерн Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за €200 млн. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Pantera в год", – отметил Паппергер.

По его словам, переговоры с украинским правительством являются "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

Глава Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от налетов российской авиации.

"Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда", – подчеркнул он.

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. По его словам, даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало, поэтому производство новых танков нужно начать как можно быстрее.