ГОРДОН
 
 
МИР

Концерн Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от налетов российской авиации
Глава Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от налетов российской авиации
Фото: EPA

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины. Об этом 4 марта сказал глава компании Армин Паппергер газете Rheinische Post.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за €200 млн. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Pantera в год", – отметил Паппергер.

По его словам, переговоры с украинским правительством являются "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

Глава Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от налетов российской авиации.

"Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда", – подчеркнул он.

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. По его словам, даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало, поэтому производство новых танков нужно начать как можно быстрее.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

Правительство ФРГ долго колебалось, но 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт. 

В обращении в годовщину полномасштабного вторжения РФ канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинцев "в той мере и так долго, как это будет необходимо", и подчеркнул, что "сделает все, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, война, танки, вооружение, война России против Украины, Pantera, Rheinmetall
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (300168)
2
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (57602)
3
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (37148)
4
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (27913)
5
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни (25033)
6
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой (22644)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (22321)
8
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе (21736)
 
 
 
 