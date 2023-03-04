Концерн Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за €200 млн. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Pantera в год", – отметил Паппергер.
По его словам, переговоры с украинским правительством являются "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".
Глава Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от налетов российской авиации.
"Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда", – подчеркнул он.
Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. По его словам, даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало, поэтому производство новых танков нужно начать как можно быстрее.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
Правительство ФРГ долго колебалось, но 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт.
В обращении в годовщину полномасштабного вторжения РФ канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинцев "в той мере и так долго, как это будет необходимо", и подчеркнул, что "сделает все, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО".