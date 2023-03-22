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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия снимает с хранения танки Т-54, выпускавшиеся в 40-х годах – CIT

Расследователи опознали на фото танки Т-54 и Т-55
Расследователи опознали на фото танки Т-54 и Т-55
Фото: Conflict Intelligence Team / Telegram

На Дальнем Востоке Российской Федерации была замечена переброска танков семейства Т-54 и Т-55. Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram 22 марта.

В распоряжении команды CIT оказались фотографии эшелона, перевозящего военную технику. Эксперты группы определили на них советские средние танки Т-54 и танки, которые могут быть поздними Т-54 или Т-55. В CIT подчеркнули, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

По данным группы, эшелон недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. Ранее оттуда фиксировалась отправка танков Т-62.

Судя по архивным фотографиях базы, на ней хранилось значительное количество Т-62М(В), также на снимках есть Т-55 и Т-54, говорится в сообщении.

По спутниковым снимкам базы группа установила, что в период между июнем и ноябрем 2022 года из нее вывезли как минимум 191 танк (вероятно, в основном Т-62). В реальности это число может быть значительно выше, поскольку наиболее боеготовые машины, как правило, находятся в ангарах и зафиксировать их отправку невозможно, подчеркнули в CIT.

Расследователи отмечают, что расконсервация Т-54 и Т-55 вместе со снятием с хранения БТР-50 и установкой на МТ-ЛБ корабельных зенитных установок свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой.

Первые модификации Т-54 были приняты на вооружения Советской армией еще во второй половине 1940-х гг., а Т-55 — в 1958.

Контекст:

Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году. Об этом заявил 15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 22 марта, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 3557 российских танков. 16 марта сообщалось, что среди уничтоженных – как минимум 15 передовых российских танков Т-90М.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году
Теги: Россия, оружие, танки, военная техника, война России против Украины
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