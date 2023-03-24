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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"22 уничтоженные цели за пять дней". В СБУ показали, как спецназовцы устраивают россиянам ад на востоке Украины. Видео

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СБУ опубликовала видеокадры уничтожения российской военной техники спецназовцами
СБУ опубликовала видеокадры уничтожения российской военной техники спецназовцами
Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" только за пять дней уничтожили 14 танков, четыре БМП, два блиндажа с пехотой, одну спецмашину для разминирования и один склад с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом 23 марта сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

"Еще 22 уничтоженные цели – на счету бойцов Службы безопасности Украины, которые устраивают россиянам ад на восточных рубежах", – сказано в сообщении.

СБУ опубликовала видео работы спецназовцев.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/675705817567891/

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 марта, с начала полномасштабного вторжения России силы обороны Украины уничтожили около 168 150 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 3570 танков, 6898 боевых бронированных машин.

Теги: Россия, СБУ, Украина, танки, спецназ, боеприпасы, Белые волки, война России против Украины, БМП, разминирование, Служба безопасности Украины, потери армии России, российские оккупанты
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