"22 уничтоженные цели за пять дней". В СБУ показали, как спецназовцы устраивают россиянам ад на востоке Украины. Видео

Об этом 23 марта сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

"Еще 22 уничтоженные цели – на счету бойцов Службы безопасности Украины, которые устраивают россиянам ад на восточных рубежах", – сказано в сообщении.

СБУ опубликовала видео работы спецназовцев.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 марта, с начала полномасштабного вторжения России силы обороны Украины уничтожили около 168 150 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 3570 танков, 6898 боевых бронированных машин.