Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе уничтожили два российских комплекса Тор-М2

РФ в войне против Украины потеряла 270 средств ПВО Фото: wikipedia.org (архив)

"Спецназовцы СБУ "минуснули" два Тор-М2, их уничтожили дронами-камикадзе. Ювелирную работу по подавлению средств противовоздушной обороны россиян провели наши бойцы из Центра спецопераций "А", – сообщили в пресс-центре.

После этого спецназовцы СБУ перехватили доклад оккупантов о результатах попаданий.