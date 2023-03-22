Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе уничтожили два российских комплекса Тор-М2

"Спецназовцы СБУ "минуснули" два Тор-М2, их уничтожили дронами-камикадзе. Ювелирную работу по подавлению средств противовоздушной обороны россиян провели наши бойцы из Центра спецопераций "А", – сообщили в пресс-центре.
После этого спецназовцы СБУ перехватили доклад оккупантов о результатах попаданий.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украине 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 марта 2023 года, составили около 166 570 военных, 3552 танка, 305 самолетов, 290 вертолетов, 270 средств ПВО и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".