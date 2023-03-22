Бойцы ССО уничтожили "спрятанные" ЗРК "Стрела-10" и плавучий транспортер оккупантов. Видео

Об этом пресс-центр ССО проинформировал в Facebook.

"На южном направлении в ходе разведки местности операторы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили замаскированные позиции техники оккупантов. С использованием дронов "со сбросами" и благодаря умелым действиям наших воинов вражеская техника была уничтожена", – сообщили в ССО и опубликовали видео операций.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины: только за минувшие сутки украинские военные отбили там 114 атак оккупантов.