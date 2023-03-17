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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подразделение ССО Украины за несколько дней уничтожило под Бахмутом роту оккупантов

В ССО подчеркнули, что враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед на бахмутском направлении
В ССО подчеркнули, что враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед на бахмутском направлении
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Бойцы подразделения Сил специальных операций ВСУ за несколько дней уничтожили роту российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Об этом 17 марта в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

"Операторы ССО Украины продолжают мужественно защищать Бахмут. Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении отминусовало, по меньшей мере, роту противника и беспилотник "Орлан-10", – говорится в сообщении.

В ССО подчеркнули, что враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед на этом направлении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, ССО
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