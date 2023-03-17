Подразделение ССО Украины за несколько дней уничтожило под Бахмутом роту оккупантов

В ССО подчеркнули, что враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед на бахмутском направлении Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

"Операторы ССО Украины продолжают мужественно защищать Бахмут. Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении отминусовало, по меньшей мере, роту противника и беспилотник "Орлан-10", – говорится в сообщении.

В ССО подчеркнули, что враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед на этом направлении.