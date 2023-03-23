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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жирная цель". ССО на Донбассе уничтожили российский комплекс "Зоопарк-2"

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ССО обнаружили комплекс во время ведения аэроразведки
ССО обнаружили комплекс во время ведения аэроразведки
Скриншот: Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram

Силы спецопераций Украины уничтожили на донецком направлении российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2". Об этом сообщается на странице ССО в Telegram.

В ССО сообщили, что продолжают охотиться на "жирные цели врага".

"Во время ведения аэроразведки подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2", постоянно менявший позицию. После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса одним из подразделений сил обороны нанесено огненное поражение. В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще одной единицей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе опубликовали видео уничтожения "Зоопарка-2".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 марта 2023 года, составили около 168 150 военных, 3570 танков, 305 самолетов, 290 вертолетов, 273 средства ПВО, 273 единицы спецтехники и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война России против Украины, Силы специальных операций, потери армии России
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