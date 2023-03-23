"Жирная цель". ССО на Донбассе уничтожили российский комплекс "Зоопарк-2"

ССО обнаружили комплекс во время ведения аэроразведки Скриншот: Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram

В ССО сообщили, что продолжают охотиться на "жирные цели врага".

"Во время ведения аэроразведки подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2", постоянно менявший позицию. После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса одним из подразделений сил обороны нанесено огненное поражение. В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще одной единицей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе опубликовали видео уничтожения "Зоопарка-2".