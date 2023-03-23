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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные ударили по станции РЭБ, складу боеприпасов и другим целям оккупантов – Генштаб ВСУ

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В Генштабе рассказали об атаках сил обороны на цели оккупантов
В Генштабе рассказали об атаках сил обороны на цели оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины в течение прошедших суток поразили ряд целей врага. Об этом сообщает в утренней сводке 23 марта Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YU2GMeX1s71P6scxFyrffrRBrEYoaMbc6rz7P2V9gcKLGRjeTFCKknAUantBE9mHl

Контекст:

По данным Генштаба на утро 22 марта, потери российских оккупантов достигли около 167,5 тыс. единиц личного состава, более 3,5 тыс. танков, 305 самолетов, 290 вертолетов и тысяч единиц другой военной техники.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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