Украинские военные ударили по станции РЭБ, складу боеприпасов и другим целям оккупантов – Генштаб ВСУ

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба на утро 22 марта, потери российских оккупантов достигли около 167,5 тыс. единиц личного состава, более 3,5 тыс. танков, 305 самолетов, 290 вертолетов и тысяч единиц другой военной техники.