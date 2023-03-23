Украинские военные ударили по станции РЭБ, складу боеприпасов и другим целям оккупантов – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали об атаках сил обороны на цели оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага", – сказано в сообщении.