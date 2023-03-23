ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе перечислили потери, которые силы обороны нанесли захватчикам
В Генштабе перечислили потери, которые силы обороны нанесли захватчикам
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России силы обороны Украины уничтожили около 168 150 российских оккупантов. Об этом 23 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 660 захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 3570 (+13);
  • боевые бронированные машины – 6898 (+11);
  • артиллерийские системы – 2608 (+19);
  • РСЗО – 511 (+2);
  • средства ПВО – 273 (+1);
  • самолеты – 305;
  • вертолеты – 290;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203 (+20);
  • крылатые ракеты – 909;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5452 (+18);
  • специальная техника – 273 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GJ1v1hTeFrNxgNXLYxoSZnSNsXs2yh7gcjyNLCidHD9J7H8j7HKCvfwjLDMZa9ihl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В последние недели противник сконцентрировал усилия на пяти направлениях.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
Галина ГРИШИНА
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
Галина ГРИШИНА
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Галина ГРИШИНА
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
Галина ГРИШИНА
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
Галина ГРИШИНА
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (159602)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (138081)
3
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (131819)
4
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (128236)
5
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (112449)
6
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (94210)
7
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (59981)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (47466)
 
 
 
 