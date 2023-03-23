Парламент Швеции одобрил передачу Украине САУ Archer и Leopard 2

Об этом сообщается на сайте Риксдага.

Правительство Швеции приняло решение передать Украине восемь САУ Archer, для этого были внесены соответствующие поправки в бюджет на рассмотрение Риксдага. Кроме того, кабмин Швеции просил передать Украине 10 танков типа Leopard 2.

САУ является хорошим дополнением к дальнобойным американским РСЗО HIMARS и будет использоваться в первую очередь для выведения из строя вражеской артиллерии, указали в минобороны Швеции.

Как отмечается на сайте Риксдага, Украина также получит зенитный роботизированный комплекс средней дальности robotsystem 97 (часть ПВО Hawk, радиус действия – 40 км) и боеприпасы.

"Правительство аргументирует это тем, что в интересах Швеции предлагать Украине оборонное оборудование", – сказано в сообщении.