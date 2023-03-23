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Парламент Швеции одобрил передачу Украине САУ Archer и Leopard 2

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Правительство Швеции приняло решение передать Украине восемь САУ Archer
Правительство Швеции приняло решение передать Украине восемь САУ Archer
Фото: forsvarsmakten.se

Парламент Швеции 23 марта одобрил предложение правительства о передаче Украине военной помощи на сумму 6,2 млрд крон (около $605 млн по курсу Центробанка страны).

Об этом сообщается на сайте Риксдага.

Правительство Швеции приняло решение передать Украине восемь САУ Archer, для этого были внесены соответствующие поправки в бюджет на рассмотрение Риксдага. Кроме того, кабмин Швеции просил передать Украине 10 танков типа Leopard 2.

САУ является хорошим дополнением к дальнобойным американским РСЗО HIMARS и будет использоваться в первую очередь для выведения из строя вражеской артиллерии, указали в минобороны Швеции.

Как отмечается на сайте Риксдага, Украина также получит зенитный роботизированный комплекс средней дальности robotsystem 97 (часть ПВО Hawk, радиус действия – 40 км) и боеприпасы.

"Правительство аргументирует это тем, что в интересах Швеции предлагать Украине оборонное оборудование", – сказано в сообщении.

Контекст:

САУ Archer относится к наиболее современным артиллерийским системам в мире с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не прикасается к снарядам, кроме как во время заряжания, отмечает украинский военный портал Defence Express.

Это система 155-мм калибра, для приведения в боевое состояние САУ необходимо менее 30 секунд, столько же времени нужно на то, чтобы покинуть позицию после стрельбы, говорится на сайте компании BAE Systems, которая производит эти установки. Как пишет Defence Express, "тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции противника". 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в августе 2022 года призывал Швецию предоставить Украине САУ Archer. Современное оружие необходимо Вооруженным силам Украины для деоккупации территорий, захваченных Россией с 2014 года. Президент Владимир Зеленский 19 января 2023 года призвал партнеров передать ВСУ тяжелые вооружения, с помощью которых Украина вернет себе в том числе Крым.

В тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о 10-м пакете военной помощи для Украины, включающем САУ Archer, БМП и ручные противотанковые комплексы NLAW. Он не уточнил, сколько всего САУ должно поступить в Украину. По данным СМИ, Швеция располагает 48 установками Archer.

Теги: Украина, Швеция, бюджет, правительство, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, парламент, война России против Украины, Leopard
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