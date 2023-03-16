Швеция планирует передать Украине восемь САУ Archer

Об этом 16 марта написала Dagens Industri.

Издание отмечает, что САУ Archer занимает одно из первых мест в списке желаний Украины.

В поправке к бюджету правительство Швеции также просит передать Украине 10 танков типа Leopard 2.

Вместе восемь САУ и 10 танков оцениваются в чуть более 6 млрд крон (около $568 млн по курсу центробанка Швеции).

По словам министра обороны Пола Йонсона, уникальность шведской САУ Archer – в "способности наносить чрезвычайно глубокие удары по артиллерийской системе противника".

САУ является хорошим дополнением к дальнобойным американским РСЗО HIMMARS и будет использоваться в первую очередь для выведения из строя вражеской артиллерии, добавил Йонсон.

Как указывает Dagens Industri, Украина сможет начать использовать САУ Archer на поле боя через несколько месяцев. При этом ВСУ смогут одновременно использовать в боях шесть из восьми САУ, остальные две должны оставаться в резерве, в частности для запчастей, подчеркнуло издание.