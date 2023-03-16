Швеция планирует передать Украине восемь САУ Archer

Об этом 16 марта написала Dagens Industri.
Издание отмечает, что САУ Archer занимает одно из первых мест в списке желаний Украины.
В поправке к бюджету правительство Швеции также просит передать Украине 10 танков типа Leopard 2.
Вместе восемь САУ и 10 танков оцениваются в чуть более 6 млрд крон (около $568 млн по курсу центробанка Швеции).
По словам министра обороны Пола Йонсона, уникальность шведской САУ Archer – в "способности наносить чрезвычайно глубокие удары по артиллерийской системе противника".
САУ является хорошим дополнением к дальнобойным американским РСЗО HIMMARS и будет использоваться в первую очередь для выведения из строя вражеской артиллерии, добавил Йонсон.
Как указывает Dagens Industri, Украина сможет начать использовать САУ Archer на поле боя через несколько месяцев. При этом ВСУ смогут одновременно использовать в боях шесть из восьми САУ, остальные две должны оставаться в резерве, в частности для запчастей, подчеркнуло издание.
САУ Archer относится к наиболее современным артиллерийским системам в мире с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не прикасается к снарядам, кроме как во время заряжания, отмечает украинский военный портал Defence Express.
Это система 155-мм калибра, для приведения в боевое состояние САУ необходимо менее 30 секунд, столько же времени нужно на то, чтобы покинуть позицию после стрельбы, говорится на сайте компании BAE Systems, которая производит эти установки. Как пишет Defence Express, "тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции противника".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в августе 2022 года призывал Швецию предоставить Украине САУ Archer. Современное оружие необходимо Вооруженным силам Украины для деоккупации территорий, захваченных Россией с 2014 года. Президент Владимир Зеленский 19 января 2023 года призвал партнеров передать ВСУ тяжелые вооружения, с помощью которых Украина вернет себе в том числе Крым.
В тот же день премьер-министр Ульф Кристерссон объявил о 10-м пакете военной помощи Швеции для Украины, включающем САУ Archer, БМП и NLAW. Он не уточнил, сколько всего САУ должно поступить в Украину. По данным СМИ, Швеция располагает 48 установками Archer.