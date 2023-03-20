Восемь танков Leopard 2, переданные Норвегией, уже прибыли в Украину – минобороны

По его данным, в пакет входит восемь танков Leopard 2A и четыре ремонтно-эвакуационных машины.

Помимо бронированной техники, Норвегия выделяет целевые средства на закупку боеприпасов и запасных частей, говорится в сообщении.

"Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не имела успеха в своей агрессии", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

В минобороны отметили, что танки сыграют одну из решающих ролей в будущем наступлении Вооруженных сил Украины, которое позволит украинскому народу вернуть свои земли.

Норвегия пообещала передать Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2. Всего, по информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.