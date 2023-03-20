Восемь танков Leopard 2, переданные Норвегией, уже прибыли в Украину – минобороны

Помимо бронированной техники, Норвегия выделяет целевые средства на закупку боеприпасов и запасных частей, говорится в сообщении.
"Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не имела успеха в своей агрессии", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.
В минобороны отметили, что танки сыграют одну из решающих ролей в будущем наступлении Вооруженных сил Украины, которое позволит украинскому народу вернуть свои земли.
Норвегия пообещала передать Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2. Всего, по информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.
Норвегия оказывает Украине гуманитарную и военную помощь, участвует в программе обучения украинских военных в Великобритании и восстановлении инфраструктуры Украины после российских ударов.
В 2022 году, как сказано на сайте правительства Норвегии, она передала Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России в Украину, помощь на сумму около €944 млн. Украина получила от Норвегии зенитные ракетные комплексы "Мистраль", самоходные гаубицы M109, противотанковые гранатометы M72 LAW, артиллерийские снаряды, бронежилеты, каски, пайки и другое.
В феврале 2023 года норвежский парламент согласовал пятилетнюю программу финансирования для Украины на сумму почти €7 млрд. Помощь будет выделяться частями в течение пяти лет. В 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные. В последующие годы пропорции могут измениться.