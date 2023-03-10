"Норвегия сделала очень много, чтобы наши солдаты были сильными на поле боя". Зеленский встретился с министром обороны Норвегии

"Провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и сделала очень много для наших солдат, для того, чтобы они были сильными на поле боя. Мы это ценим", – написал Зеленский.

По его словам, ключевой приоритет Украины неизменен, и заключается в усилении Вооруженных Сил. Для этого необходимы как наращивание поставок оружия, так и ускорение уже объявленной помощи.

"Спасибо правительству, парламенту и всему народу Норвегии за всестороннюю помощь Украине и нашим людям", – подытожил президент.

Он также опубликовал видео с фрагментом встречи. На нем Грам, в частности, высказал соболезнования в связи с жертвами, которые несут украинцы из-за войны, развязанной Россией.

"Мы более чем впечатлены волей украинского народа защищать себя и отражать российскую агрессию. И мы, конечно, хотим поддержать вас. Это определенно наиболее драматично для вас, но эта битва важна и для нас всех, помогающих отражать российскую агрессию. Мы также соседи России. Так что это важно для всей Европы и всех, кто рядом", – сказал министр обороны Норвегии.

Во время встречи особое внимание было уделено "практическим эффективным шагам в контексте усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, которые сейчас осуществляются", отметила пресс-служба Офиса президента.