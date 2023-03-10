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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Норвегия сделала очень много, чтобы наши солдаты были сильными на поле боя". Зеленский встретился с министром обороны Норвегии

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Зеленский и Грам говорили об усилении противовоздушной и противоракетной обороны Украины
Зеленский и Грам говорили об усилении противовоздушной и противоракетной обороны Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта встретился с главой оборонного ведомства Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом президент написал в Telegram.

"Провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и сделала очень много для наших солдат, для того, чтобы они были сильными на поле боя. Мы это ценим", – написал Зеленский. 

По его словам, ключевой приоритет Украины неизменен, и заключается в усилении Вооруженных Сил. Для этого необходимы как наращивание поставок оружия, так и ускорение уже объявленной помощи.

"Спасибо правительству, парламенту и всему народу Норвегии за всестороннюю помощь Украине и нашим людям",  подытожил президент.

Он также опубликовал видео с фрагментом встречи. На нем Грам, в частности, высказал соболезнования в связи с жертвами, которые несут украинцы из-за войны, развязанной Россией. 

"Мы более чем впечатлены волей украинского народа защищать себя и отражать российскую агрессию. И мы, конечно, хотим поддержать вас. Это определенно наиболее драматично для вас, но эта битва важна и для нас всех, помогающих отражать российскую агрессию. Мы также соседи России. Так что это важно для всей Европы и всех, кто рядом", – сказал министр обороны Норвегии.

Во время встречи особое внимание было уделено "практическим эффективным шагам в контексте усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, которые сейчас осуществляются", отметила пресс-служба Офиса президента. 

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь. В августе 2022 года она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

10 декабря Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

Кроме того, Норвегия передаст танки Украине, заявил 25 января 2023 года министр обороны страны. 14 февраля он уточнил, что Норвегия передаст Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2.

В феврале норвежский парламент согласовал пятилетнюю программу финансирования для Украины на сумму почти €7 млрд. Помощь будет выделяться частями в течение пяти летСогласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные. В последующие годы пропорции могут измениться.

Теги: Норвегия, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бьорн Арильд Грам
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