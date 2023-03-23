Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 в конце следующей недели – минобороны

Роблес посетила оружейный завод в провинции Севилья, проверив ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4 для Украины Фото: defensa.gob.es

Об этом 23 марта сообщается на сайте минобороны страны.

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила оружейный завод в провинции Севилья, проверив ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, "которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне".

Роблес отметила высокий боевой дух украинцев, которые тренируются в Испании, и их мужество, которое является "примером для всех", сказано в сообщении.

22 февраля Роблес говорила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

13 марта в минобороны Испании проинформировали, что 10 экипажей украинских военных на этой неделе закончат обучение на Leopard 2.

15 марта Роблес рассказала, что "буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих", которые войдут в состав экипажей и ремонтной бригады танков Leopard 2A4.