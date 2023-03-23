Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 в конце следующей недели – минобороны

Об этом 23 марта сообщается на сайте минобороны страны.
Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила оружейный завод в провинции Севилья, проверив ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, "которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне".
Роблес отметила высокий боевой дух украинцев, которые тренируются в Испании, и их мужество, которое является "примером для всех", сказано в сообщении.
22 февраля Роблес говорила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.
13 марта в минобороны Испании проинформировали, что 10 экипажей украинских военных на этой неделе закончат обучение на Leopard 2.
15 марта Роблес рассказала, что "буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих", которые войдут в состав экипажей и ремонтной бригады танков Leopard 2A4.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard.
В течении весны Украина получит 21 танк Leopard 2. Их отправят Германия и Португалия. Также к лету прибудут танки Leopard 1, сообщал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он проинформировал, что около 80 танков Leopard 1 сейчас на ремонте: их готовят к отправке в Украину.
Кроме танков Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.