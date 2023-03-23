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Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 в конце следующей недели – минобороны

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Роблес посетила оружейный завод в провинции Севилья, проверив ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4 для Украины
Роблес посетила оружейный завод в провинции Севилья, проверив ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4 для Украины
Фото: defensa.gob.es

Испания в конце следующей недели передаст Украине немецкие танки Leopard 2A4.

Об этом 23 марта сообщается на сайте минобороны страны.

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила оружейный завод в провинции Севилья, проверив ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, "которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне".

Роблес отметила высокий боевой дух украинцев, которые тренируются в Испании, и их мужество, которое является "примером для всех", сказано в сообщении.

22 февраля Роблес говорила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

13 марта в минобороны Испании проинформировали, что 10 экипажей украинских военных на этой неделе закончат обучение на Leopard 2.

15 марта Роблес рассказала, что "буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих", которые войдут в состав экипажей и ремонтной бригады танков Leopard 2A4.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard.

В течении весны Украина получит 21 танк Leopard 2. Их отправят Германия и Португалия. Также к лету прибудут танки Leopard 1, сообщал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он проинформировал, что около 80 танков Leopard 1 сейчас на ремонте: их готовят к отправке в Украину. 

Кроме танков Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.

Теги: Украина, Испания, танки, военная помощь, полигон, украинцы, Севилья, война России против Украины, экипаж, Маргарита Роблес, Leopard
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