Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно – Зеленский

Зеленский: У нас есть отличные решения по Patriot Фото: EPA

По его словам, даже этого количества может быть недостаточно, так как "ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет".

Украинские солдаты с января проходят обучение в США по использованию системы Patriot, но она еще не развернута в Украине.

"У нас есть отличные решения по Patriot, но у нас их нет по-настоящему", — сказал Зеленский.

Президент приветствовал помощь Запада, но сказал, что часть обещанного оружия еще не доставлена. Он добавил, что европейская страна, которую он не назвал, направила в Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и приходилось "снова и снова ее менять".