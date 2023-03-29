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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно – Зеленский

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Зеленский: У нас есть отличные решения по Patriot
Зеленский: У нас есть отличные решения по Patriot
Фото: EPA

Украине необходимо 20 систем противовоздушной обороны Patriot американского производства, но в настоящее время не развернуто ни одной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, опубликованном 29 марта.

По его словам, даже этого количества может быть недостаточно, так как "ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет".

Украинские солдаты с января проходят обучение в США по использованию системы Patriot, но она еще не развернута в Украине.

"У нас есть отличные решения по Patriot, но у нас их нет по-настоящему", — сказал Зеленский.

Президент приветствовал помощь Запада, но сказал, что часть обещанного оружия еще не доставлена. Он добавил, что европейская страна, которую он не назвал, направила в Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и приходилось "снова и снова ее менять".

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.

5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.

16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.

В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.

21 марта сообщалось, что украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot. Системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ЗРК Patriot
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