Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно – Зеленский

По его словам, даже этого количества может быть недостаточно, так как "ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет".
Украинские солдаты с января проходят обучение в США по использованию системы Patriot, но она еще не развернута в Украине.
"У нас есть отличные решения по Patriot, но у нас их нет по-настоящему", — сказал Зеленский.
Президент приветствовал помощь Запада, но сказал, что часть обещанного оружия еще не доставлена. Он добавил, что европейская страна, которую он не назвал, направила в Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и приходилось "снова и снова ее менять".
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
21 марта сообщалось, что украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot. Системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель.