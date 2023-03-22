Украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot, системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель – СМИ

По его словам, после завершения тренировок украинские военнослужащие отправятся в Европу для прохождения финальных учений вместе с другими группами военных ВСУ.
Также собеседник издания отметил, что американские зенитно-ракетные комплексы прибудут в Украину "в течение следующих недель".
Журналист украинской редакции "Голоса Америки" Остап Ярыш, который посетил военную базу "Форт Силл" в штате Оклахома, также сообщил, что в ближайшие недели две батареи Patriot уже начнут защищать украинское небо.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах сообщил, что украинские военные опережают график учений на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель.