Украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot, системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель – СМИ

После завершения тренировок на Patriot в США украинские военнослужащие отправятся на финальные учения в Европу Фото: Ostap Yarysh / Facebook

По его словам, после завершения тренировок украинские военнослужащие отправятся в Европу для прохождения финальных учений вместе с другими группами военных ВСУ.

Также собеседник издания отметил, что американские зенитно-ракетные комплексы прибудут в Украину "в течение следующих недель".

Журналист украинской редакции "Голоса Америки" Остап Ярыш, который посетил военную базу "Форт Силл" в штате Оклахома, также сообщил, что в ближайшие недели две батареи Patriot уже начнут защищать украинское небо.