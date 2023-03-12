Россияне во время ракетной атаки 9 марта хотели проверить, прибыли ли в Украину Patriot – Гуменюк

Гуменюк объяснила тактику оккупантов. По ее словам, для отвлечения внимания украинской противовоздушной обороны были запущены дроны. После этого был нанесен массированный ракетный удар. Далее россияне запустили беспилотники для проверки результатов, а после этого – ракеты "Кинжал", которые не может сбить украинская ПВО.

"Такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-то победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что уже в Украине уже есть системы типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – сказала Гуменюк.