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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне во время ракетной атаки 9 марта хотели проверить, прибыли ли в Украину Patriot – Гуменюк

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Фото: EPA

Российские оккупанты во время последней массированной атаки 9 марта искали в Украине американские системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 12 марта, который транслировал канал "Рада".

Гуменюк объяснила тактику оккупантов. По ее словам, для отвлечения внимания украинской противовоздушной обороны были запущены дроны. После этого был нанесен массированный ракетный удар. Далее россияне запустили беспилотники для проверки результатов, а после этого – ракеты "Кинжал", которые не может сбить украинская ПВО.

"Такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-то победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что уже в Украине уже есть системы типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – сказала Гуменюк.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года. 5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия. 20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине в количестве шесть штук), отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: оружие, военная помощь, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ЗРК Patriot, Наталья Гуменюк
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