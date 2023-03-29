Украине можно начинать готовиться к получению многоцелевых западных самолетов уже сейчас – Игнат

"Нам нужно решение о передаче Украине многоцелевого самолета. Процесс [подготовки] начинать можно уже сейчас. То есть он начнется с подготовки летчиков, инженеров, и параллельно с этим будет готовиться база для содержания этих самолетов, аэродромная сеть. Также сам процесс передачи, разумеется, непрост – это техническая документация и так далее. Но медлить времени у нас нет, надо начинать это делать", – сказал Игнат.

По его словам, Украине требуются многоцелевые самолеты, способные работать и в небе, и по земле, и на море.