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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35. Система ПВО сбила 12 Shahed из 13

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35. Система ПВО сбила 12 Shahed из 13

Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Во время ночной атаки 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы, сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две УАБ. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА "Гранат-4", – сообщили в командовании.

Таким образом, в цели попали один дрон и две управляемые авиационные бомбы. 

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили Shahed с северного и юго-восточного направления, а управляемыми авиационными бомбами они атаковали Херсонскую область. 

"Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области [России] и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами", – уточнили в командовании. 

Куда именно прилетел дрон, власти пока официально не сообщали. 

Во время воздушной тревоги в ночь на 27 марта взрывы были, в частности, слышны в Днепре и Киеве. 

В столице, по данным городской военной администрации, сбили все дроны, но в результате падения обломков возник пожар в Святошинском районе – загорелось нежилое помещение, огонь охватил площадь около 200 м². Пожар уже потушили, пострадавших нет

Тревогу в Украине начали объявлять около 21.00 27 марта. К 23.35 она затронула Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую, Житомирскую, Ровенскую, Волынскую области, а также временного оккупированный Крым и Луганскую область (почти вся эта область тоже находится в оккупации). В 23.40 тревогу начали отменять, по состоянию на 1.10 28 марта она оставалась только в Крыму, Луганской области и в Никопольской общине Днепропетровской области.

Контекст:

Массовая воздушная тревога прошлый раз была в ночь на 24 марта

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки. 

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Херсонская область, ПВО, беспилотники, истребители, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Су-35, дрон-камикадзе
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