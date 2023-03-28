Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35. Система ПВО сбила 12 Shahed из 13

"В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две УАБ. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА "Гранат-4", – сообщили в командовании.

Таким образом, в цели попали один дрон и две управляемые авиационные бомбы.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили Shahed с северного и юго-восточного направления, а управляемыми авиационными бомбами они атаковали Херсонскую область.

"Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области [России] и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами", – уточнили в командовании.

Куда именно прилетел дрон, власти пока официально не сообщали.

Во время воздушной тревоги в ночь на 27 марта взрывы были, в частности, слышны в Днепре и Киеве.

В столице, по данным городской военной администрации, сбили все дроны, но в результате падения обломков возник пожар в Святошинском районе – загорелось нежилое помещение, огонь охватил площадь около 200 м². Пожар уже потушили, пострадавших нет.

Тревогу в Украине начали объявлять около 21.00 27 марта. К 23.35 она затронула Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую, Житомирскую, Ровенскую, Волынскую области, а также временного оккупированный Крым и Луганскую область (почти вся эта область тоже находится в оккупации). В 23.40 тревогу начали отменять, по состоянию на 1.10 28 марта она оставалась только в Крыму, Луганской области и в Никопольской общине Днепропетровской области.