В Киеве взрывы в двух районах. В Святошинском районе пылает магазин – Кличко

"Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности – со временем", – написал Кличко.

В 0.01 28 марта мэр столицы добавил, что в Святошинском районе Киева пылает магазин, информация о пострадавших уточняется.

В 0.02 Киевская городская военная администрация в Telegram предупредила, что в столице работает ПВО, и призвала всех оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские силы противовоздушной обороны вечером 27 марта уже сбили несколько дронов-камикадзе Shahed, сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. По его информации, россияне выпустили по Украине дроны Shahed 131/136 c севера и юго-восточного направления (Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря).