В Киеве взрывы в двух районах. В Святошинском районе пылает магазин – Кличко

"Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности – со временем", – написал Кличко.
В 0.01 28 марта мэр столицы добавил, что в Святошинском районе Киева пылает магазин, информация о пострадавших уточняется.
В 0.02 Киевская городская военная администрация в Telegram предупредила, что в столице работает ПВО, и призвала всех оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские силы противовоздушной обороны вечером 27 марта уже сбили несколько дронов-камикадзе Shahed, сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. По его информации, россияне выпустили по Украине дроны Shahed 131/136 c севера и юго-восточного направления (Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря).
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.