В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве слышны взрывы. ВСУ сообщили о сбитых дронах Shahed

"Происходит то, что всегда. Время от времени враг атакует Украину [дронами-камикадзе] Shahed 136 / Shahed 131. Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа Shahed и там группа Shahed", – рассказал Игнат.
Он добавил, что за вражескими дронами уже охотятся украинские защитники. По его словам, если украинцы услышат взрывы, это может означать, что работают системы ПВО, но возможны и прилеты.
"Уже есть результаты определенные, несколько Shahed уничтожены в Киевской области, из Черниговской области они улетели. И в Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", – отметил спикер Воздушных сил.
Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.
В 23.34 "Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Киеве.
Массовая воздушная тревога прошлый раз была в ночь на 24 марта.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.