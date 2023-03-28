В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве слышны взрывы. ВСУ сообщили о сбитых дронах Shahed

Несколько дронов Shahed украинские силы ПВО вечером 27 марта уже сбили, сообщили в ВС ВСУ Фото: Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

"Происходит то, что всегда. Время от времени враг атакует Украину [дронами-камикадзе] Shahed 136 / Shahed 131. Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа Shahed и там группа Shahed", – рассказал Игнат.

Он добавил, что за вражескими дронами уже охотятся украинские защитники. По его словам, если украинцы услышат взрывы, это может означать, что работают системы ПВО, но возможны и прилеты.

"Уже есть результаты определенные, несколько Shahed уничтожены в Киевской области, из Черниговской области они улетели. И в Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", – отметил спикер Воздушных сил.

Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.

В 23.34 "Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Киеве.