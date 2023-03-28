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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве слышны взрывы. ВСУ сообщили о сбитых дронах Shahed

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Несколько дронов Shahed украинские силы ПВО вечером 27 марта уже сбили, сообщили в ВС ВСУ
Несколько дронов Shahed украинские силы ПВО вечером 27 марта уже сбили, сообщили в ВС ВСУ
Фото: Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Во время продолжающейся вечером 27 марта во многих областях Украины воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны уже сбили несколько дронов-камикадзе Shahed. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

"Происходит то, что всегда. Время от времени враг атакует Украину [дронами-камикадзе] Shahed 136 / Shahed 131. Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа Shahed и там группа Shahed", – рассказал Игнат.

Он добавил, что за вражескими дронами уже охотятся украинские защитники. По его словам, если украинцы услышат взрывы, это может означать, что работают системы ПВО, но возможны и прилеты.

"Уже есть результаты определенные, несколько Shahed уничтожены в Киевской области, из Черниговской области они улетели. И в Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", – отметил спикер Воздушных сил.

Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.

В 23.34 "Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Киеве.

Контекст:

Массовая воздушная тревога прошлый раз была в ночь на 24 марта

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки. 

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Вооруженные силы Украины, Днепр, Киевская область, Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, Владимир Зеленский, Брянская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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