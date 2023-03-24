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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сумскую область атаковали управляемыми авиационными бомбами российские новейшие истребители – Игнат

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Игнат рассказал о ночных российских воздушных атаках в трех регионах Украины
Игнат рассказал о ночных российских воздушных атаках в трех регионах Украины
Фото: mediacentr.org.ua

Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. Об этом 24 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что атака оккупантов началась вечером с Одесской области, где украинская ПВО уничтожила две ракеты Х-59.

"Атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами", – рассказал Игнат.

Он заметил, что такая тактика, когда российские самолеты не входят в зону применения украинской ПВО и применяют планирующие управляемые бомбы, которые могут лететь далеко, представляют "чрезвычайно большую угрозу".

"Таким образом, более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", – рассказал спикер ВС ВСУ.

По его словам, также оккупантами в ходе атаки была применена противолокационная ракета Х-31.

"К сожалению, есть и Shahed, которые атаковали север страны и также Кривой Рог [Днепропетровской области]. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", – подытожил Игнат.

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки. 

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

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