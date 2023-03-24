Сумскую область атаковали управляемыми авиационными бомбами российские новейшие истребители – Игнат

Он напомнил, что атака оккупантов началась вечером с Одесской области, где украинская ПВО уничтожила две ракеты Х-59.

"Атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами", – рассказал Игнат.

Он заметил, что такая тактика, когда российские самолеты не входят в зону применения украинской ПВО и применяют планирующие управляемые бомбы, которые могут лететь далеко, представляют "чрезвычайно большую угрозу".

"Таким образом, более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", – рассказал спикер ВС ВСУ.

По его словам, также оккупантами в ходе атаки была применена противолокационная ракета Х-31.

"К сожалению, есть и Shahed, которые атаковали север страны и также Кривой Рог [Днепропетровской области]. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", – подытожил Игнат.

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области.