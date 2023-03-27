В Киеве и ряде областей объявили тревогу, возможна атака дронами

В частности, к 22.11 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

Киевская областная военная администрация также предупредила о возможной атаке дронами.

Позже ОВА сообщила, что в области работает ПВО.

Telegram-канал "Суспільне новини" со ссылкой на журналиста "Суспільного" сообщил о взрывах.

Контекст:

Массовая воздушная тревога прошлый раз была в ночь на 24 марта.

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.