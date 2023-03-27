ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве и ряде областей объявили тревогу, возможна атака дронами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу
Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу
Фото: depositphotos.com

Вечером 27 марта в Киеве и нескольких областях Украины началась воздушная тревога. Об этом сообщает сервис "Карта воздушных тревог".

В частности, к 22.11 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

Киевская областная военная администрация также предупредила о возможной атаке дронами.

Позже ОВА сообщила, что в области работает ПВО.

Telegram-канал "Суспільне новини" со ссылкой на журналиста "Суспільного" сообщил о взрывах.

Контекст:

Массовая воздушная тревога прошлый раз была в ночь на 24 марта

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки. 

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Киев, Украина, Луганск, Чернигов, Луганская область, Донецкая область, Днепр, Киевская область, Запорожская область, Черниговская область, Андрей Ермак, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Галина ГРИШИНА
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека" G
Дмитрий ГОРДОН
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Галина ГРИШИНА
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (130297)
2
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (49376)
3
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47803)
4
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (37535)
5
MamaRika: Винник – просто зашквар года (37486)
6
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (27800)
7
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (27350)
8
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (27061)
 
 
 
 