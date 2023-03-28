В Киеве сбиты все дроны-камикадзе. Пожар после падения обломков беспилотника локализован, пострадавших нет – КГВА

"Пожар в Святошинском районе столицы был локализован. Потерпевшие не обнаружены", – рассказал он.

Начальник КГВА Сергей Попко подтвердил, что воздушная атака оккупантов обошлась без жертв.

"По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все вражеские цели. Зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 м². По предварительным данным на этот момент – без жертв. Информация уточняется", – сообщил он.

Кличко вечером 27 марта сообщал о двух взрывах в столице – в Оболонском и Святошинском районах, на места взрывов выехали соответствующие службы. В Киеве также отработала ПВО. В 0.35 воздушную тревогу в Киеве и Киевской области отменили.

Воздушную тревогу в Украине начали объявлять 27 марта около 22.00. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в Днепре, где незадолго до этого провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские силы противовоздушной обороны вечером 27 марта уже сбили несколько дронов-камикадзе Shahed, сообщил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат. По его информации, россияне выпустили по Украине дроны Shahed 131/136 c севера и юго-восточного направления (Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря).