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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях с оккупантами погиб замкомандира эскадрильи ВСУ, летчик-истребитель из Полтавской области

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Кирилюк сделал более 80 боевых вылетов
Кирилюк сделал более 80 боевых вылетов
Фото: 831 бригада тактичної авіації/"831s tactical aviation brigade" / Facebook

Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Денис Кирилюк, сообщил 28 марта в Facebook начальник Миргородской районной военной администрации Виталий Дякивнич.

"28 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб миргородец, заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 – во время полномасштабного вторжения", – написал он.

Дякивнич отметил, что "Украина потеряла еще одного патриота и своего защитника".

https://www.facebook.com/DIAKIVNYCHMyrhorodRVA/posts/pfbid0Ji8sdbuJ5CT9UyWiUXCmwD8XVNRmT5HWh3fsqhEpRxFffUnUnmX8CSQt2kghztwFl

На Facebook-странице 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила, что их "авиационная семья потеряла побратима".

"Летчики не умирают, они остаются навеки в небе. Отомстим! Русня будет вечно гореть в аду", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/831BrTA/posts/pfbid0hZWZMBNAmMBgb3Npck1G2Rwqk39mHi5HxvsbNsK7VwudeaKn7k8ryR88z1N3XEG7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, авиация, истребители, ВСУ, Миргород, война России против Украины, погибшие, летчик, потери
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