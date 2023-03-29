В боях с оккупантами погиб замкомандира эскадрильи ВСУ, летчик-истребитель из Полтавской области

"28 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб миргородец, заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 – во время полномасштабного вторжения", – написал он.

Дякивнич отметил, что "Украина потеряла еще одного патриота и своего защитника".

На Facebook-странице 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила, что их "авиационная семья потеряла побратима".

"Летчики не умирают, они остаются навеки в небе. Отомстим! Русня будет вечно гореть в аду", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)