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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ пишут, что на войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии. Он был известен спасением пленного украинца возле Бахмута

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Тэ Тай погиб во время боя на востоке Украины
Тэ Тай погиб во время боя на востоке Украины
Фото: Kane Iatet / Facebook

Воевавший на стороне Украины доброволец из Новой Зеландии Кейн Тэ Тай погиб на востоке страны. Об этом 21 марта сообщил новозеландский государственный радиовещатель RNZ со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов рассказали, что о смерти новозеландца им сообщил командир части, в которой он служил. По словам командира, Тэ Тай был убит в бою на востоке страны. Министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило, что ему известны сообщения о смерти Тэ Тая.

Тэ Тай ранее был военнослужащим Сил обороны Новой Зеландии. В Украине он находился почти год.

В марте этого года Тэ Тай стал известен тем, что во время освобождения села возле Бахмута Донецкой области вместе с побратимами наткнулся на подвал, где оккупанты содержали украинских пленных. Тогда удалось спасти украинского бойца. Видео этой операции он опубликовал в Facebook.

По словам Тэ Тая, они зачищали позицию россиян и собирались бросить гранату в подвал, но услышали крики на английском: "Я украинец!"

"Мы отнеслись к этому скептически, ощущая, что это может быть ловушкой, но продвинулись вперед и я начал поиски... Когда мы встретились глазами, то он закричал: "Новая Зеландия! Новая Зеландия!" Я узнал его. Это мой друг, которого я считал погибшим. Сильно голодавший в течение двух месяцев и вынужденный пить антифриз, он едва походил на человека, которого я знал пару месяцев назад. Но это было лучшее, что случилось со мной на этой забытой Богом войне", – рассказал новозеландский доброволец.

Об этой истории писал и журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, спасенным оказался Алексей Гордеев, которого россияне содержали в подвале без еды и воды более 40 дней.

Последний пост в Facebook Тэ Тай опубликовал 19 марта. Он обновил фотографию и сделал подпись: "Восточная Украина – март 2023 года. Лучшая работа в моей жизни".

https://www.facebook.com/kane.tetai/posts/161495650114748:161495650114748

Контекст:

Как отмечает RNZ, Тэ Тай стал третьим новозеландцем, погибшим на войне в Украине. В августе 2022 года погиб Доминик Абелен, тело которого до сих пор не нашли. Абелен – военный, который находился в отпуске без сохранения заработной платы.

А в январе 2023 года в результате артиллерийских обстрелов погиб гуманитарный работник Эндрю Бэгшоу, пытавшийся эвакуировать пожилую женщину из Соледара Донецкой области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, война, военные, пленные, Андрей Цаплиенко, война России против Украины, спасение, военнослужащий, погибшие
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