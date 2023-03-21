СМИ пишут, что на войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии. Он был известен спасением пленного украинца возле Бахмута

Собеседники журналистов рассказали, что о смерти новозеландца им сообщил командир части, в которой он служил. По словам командира, Тэ Тай был убит в бою на востоке страны. Министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило, что ему известны сообщения о смерти Тэ Тая.

Тэ Тай ранее был военнослужащим Сил обороны Новой Зеландии. В Украине он находился почти год.

В марте этого года Тэ Тай стал известен тем, что во время освобождения села возле Бахмута Донецкой области вместе с побратимами наткнулся на подвал, где оккупанты содержали украинских пленных. Тогда удалось спасти украинского бойца. Видео этой операции он опубликовал в Facebook.

По словам Тэ Тая, они зачищали позицию россиян и собирались бросить гранату в подвал, но услышали крики на английском: "Я украинец!"

"Мы отнеслись к этому скептически, ощущая, что это может быть ловушкой, но продвинулись вперед и я начал поиски... Когда мы встретились глазами, то он закричал: "Новая Зеландия! Новая Зеландия!" Я узнал его. Это мой друг, которого я считал погибшим. Сильно голодавший в течение двух месяцев и вынужденный пить антифриз, он едва походил на человека, которого я знал пару месяцев назад. Но это было лучшее, что случилось со мной на этой забытой Богом войне", – рассказал новозеландский доброволец.

Об этой истории писал и журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, спасенным оказался Алексей Гордеев, которого россияне содержали в подвале без еды и воды более 40 дней.

Последний пост в Facebook Тэ Тай опубликовал 19 марта. Он обновил фотографию и сделал подпись: "Восточная Украина – март 2023 года. Лучшая работа в моей жизни".