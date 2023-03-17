21-летний житель Киевской области чуть не погиб от взрыва гранаты, которую сам принес домой – полиция

"Нашел гранату, принес домой, чуть не погиб… Только что на Фастовщине 21-летнему парню взрывом разнесло левую руку. Мать потерпевшего услышала, как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель", – написал Небытов.

По его словам, на месте происшествия полицейские обнаружили чеку. Следственные действия продолжаются.

"В очередной раз подчеркиваю, что легкомыслие [при обращении] со взрывоопасными предметами может стоить жизни. Если вы нашли что-то подозрительное, сразу сообщайте в полицию", – призвал Небытов.