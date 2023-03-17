"Оружие и наркотики среди гробов и венков". Полиция заявила, что нашла в похоронном бюро во Львове автомат, арбалет и полкило наркотических веществ

По данным полиции, задержанный, которого подозревают в хранении оружия и наркотиков, жил в помещении похоронного бюро Фото: Поліція Львівської області / Facebook

"Оружие и наркотики среди гробов и венков – во Львове полиция провела обыск в бюро ритуальных услуг. Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли автомат, пистолеты с магазинами, множество патронов различных калибров, гранату Ф-1 и арбалет", – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские обнаружили около 500 г "наркотических и психотропных веществ, внешне похожих на каннабис и амфетамин, стоимость которых на черном рынке превышает 150 тыс. грн".

Полицейские задержали 32-летнего жителя Тернопольской области, которого подозревают в незаконном хранении оружия и наркотиков. По данным полиции, задержанный проживал в помещении бюро.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещества отправлены на экспертизу, после нее полиция даст дополнительную квалификацию действиям фигуранта.