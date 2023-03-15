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ДЕНЬГИ

В Одесской области правоохранители вымогатели деньги у распространителей наркотиков, заявляет ГБР

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По данным ГБР, грабежом и вымогательством занимались двое действующих и один бывший правоохранитель
По данным ГБР, грабежом и вымогательством занимались двое действующих и один бывший правоохранитель
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Сотрудники Госбюро расследований совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции разоблачили правоохранителей, которые выслеживали торговцев наркотиками и вместо задержания забирали у них деньги. Об этом заявляет пресс-служба ГБР.

"Незаконную схему заработка организовали двое действующих и один бывший правоохранитель. По данным следствия, грабежом и вымогательством дельцы "заработали" минимум 4,6 млн грн", – говорится в сообщении. 

По информации ГБР, правоохранители, которые дружили с руководителем и сотрудником одного из одесских почтовых отделений, получали от них "наводку" на клиентов, которые могут получать в почтовых отправлениях наркотики. После получения посылки на выходе человека уже ждали правоохранители.

"Угрожая привлечением к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических веществ, "дельцы в погонах" требовали у задержанных деньги. "Решение вопроса" стоило до $10 тыс.", – пишут в ГБР.

В некоторых случаях жертвами стали люди, которые получали в посылках не наркотики, а обычные электронные сигареты. Однако, по данным следствия, фигуранты им угрожали, что все равно смогут организовать их наказание за распространение наркотиков.

"Также иногда правоохранители "вели" человека с посылкой в его дом, где проводили незаконный обыск и, кроме взятки, забирали деньги. Так, в одном из эпизодов, кроме "откупных" в $10 тыс., они выкрали у мужчины еще и $100 тыс.", – уточняется в сообщении.

Всем троим сообщили о подозрении в вымогательстве, получении неправомерной выгоды и краже (ч. 1 ст. 146-1, ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 185 , ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 3 ст.368 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога и с отстранением от должностей.

Теги: полиция, наркотики, кража, деньги, взятка, Государственное бюро расследований, задержание, вымогательство, Нацполиция, ГБР
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