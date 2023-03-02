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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украине суды арестовали на два месяца 38 подозреваемых по одному делу о наркоторговле – полиция

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Фото: Національна поліція України / Facebook

В Украине прошла масштабная спецоперация по ликвидации деятельности наркокартеля, проинформировала 2 марта в Facebook Нацполиция.

"27 февраля на территории Днепропетровской области и еще в нескольких регионах государства полицейские провели масштабную спецоперацию по ликвидации деятельности наркокартеля, члены которого снабжали наркотиками почти всю Украину. Тогда задержали 38 участников преступного сообщества", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что среди задержанных были "лидеры, представители силового блока, "химики" и сбытчики".

"Всем избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Кроме того, по результатам проведения более 200 одновременных обысков правоохранители изъяли у участников преступного сообщества имущества на более чем 170 млн грн", – объяснили в Нацполиции.

В числе изъятого, по данным ведомства: часы на $2 млн (в том числе от президента РФ), более 22 млн грн наличными, 40 автомобилей на общую сумму 50 млн грн, старинные книги, иконы, 8 кг метамфетамина, более 600 пакетов с веществом растительного происхождения и таблетки метадона, стоимость которых на "черном" рынке составляет около 20 млн грн, а также оружие.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid07iLPG2W3r9gk4BiBYb2tr2ztZvW6HZTep9sxMoPg7BrXYv1Zdgxw2odBE7YYq35Yl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, автомобили, полиция, наркотики, арест, Днепропетровская область, книги, суды, спецоперация, полицейский, наркоторговля, обыски, имущество, часы
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