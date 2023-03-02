В Украине суды арестовали на два месяца 38 подозреваемых по одному делу о наркоторговле – полиция

"27 февраля на территории Днепропетровской области и еще в нескольких регионах государства полицейские провели масштабную спецоперацию по ликвидации деятельности наркокартеля, члены которого снабжали наркотиками почти всю Украину. Тогда задержали 38 участников преступного сообщества", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что среди задержанных были "лидеры, представители силового блока, "химики" и сбытчики".

"Всем избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Кроме того, по результатам проведения более 200 одновременных обысков правоохранители изъяли у участников преступного сообщества имущества на более чем 170 млн грн", – объяснили в Нацполиции.

В числе изъятого, по данным ведомства: часы на $2 млн (в том числе от президента РФ), более 22 млн грн наличными, 40 автомобилей на общую сумму 50 млн грн, старинные книги, иконы, 8 кг метамфетамина, более 600 пакетов с веществом растительного происхождения и таблетки метадона, стоимость которых на "черном" рынке составляет около 20 млн грн, а также оружие.