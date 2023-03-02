Полиция заявила о разоблачении "бизнеса" по торговле людьми в Киевской области. Подозрение предъявили 21-летней девушке

По данным полиции, девушек отправляли в такие страны, как Литва, ОАЭ и Княжество Монако Скриншот: Поліція Київської області / Facebook

По данным следствия, организовала систему 21-летняя жительница Винницкой области. Ей сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемая с помощью пособников вербовала и переправляла в иностранные бордели женщин в возрасте от 17 до 35 лет, заявили в полиции. Девушек отправляли в такие страны, как Литва, ОАЭ и Княжество Монако.

"Злоумышленники действовали с 2022 года. Ежемесячный доход от сексуальной эксплуатации одной девушки составил более €15 тыс.", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, от действий фигурантов пострадали более 10 человек. Одну из потерпевших, 21-летнюю украинку, сотрудники управления миграционной полиции не дали переправить через государственную границу в последний момент – высадили из автобуса в пограничном пропускном пункте.

Полицейские провели пять санкционированных обысков и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, блокноты, записи черновой бухгалтерии и другие вещественные доказательства.